Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în studioul special amenajat al Observatorului Prahovean de la Republik Fest.

- Publicitate -

Edilul a vorbit despre organizarea evenimentelor estivale din Ploiești, precum Republica de sub castani, dar și despre Republik Fest.

”În comparație cu anii trecuți, Primăria Ploiești a organizat, cu resurse mult mai mici, o serie de evenimente care au scos în stradă zeci de mii de cetățeni. Probabil, până la finalul Republicii de sub castani, bugetul cheltuit va fi de 1,5 milioane de lei” a declarat primarul Polițeanu.

Acesta a explicat că suma respectivă nu ajungea pentru investiții majore de infrastructură și că astfel de evenimente vor fi organizate și în viitor pentru că Ploieștiul trebuie să revină la viață.

Administrație Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare de peste 31,2 milioane de lei. Aleșii locali au aprobat, vineri, proiectul de hotărâre. Prima...

- Publicitate -

VIDEO Umăriți interviul cu primarul Ploieștiul de la Republik Fest: