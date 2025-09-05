Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în studioul special amenajat al Observatorului Prahovean de la Republik Fest.
Edilul a vorbit despre organizarea evenimentelor estivale din Ploiești, precum Republica de sub castani, dar și despre Republik Fest.
”În comparație cu anii trecuți, Primăria Ploiești a organizat, cu resurse mult mai mici, o serie de evenimente care au scos în stradă zeci de mii de cetățeni. Probabil, până la finalul Republicii de sub castani, bugetul cheltuit va fi de 1,5 milioane de lei” a declarat primarul Polițeanu.
Acesta a explicat că suma respectivă nu ajungea pentru investiții majore de infrastructură și că astfel de evenimente vor fi organizate și în viitor pentru că Ploieștiul trebuie să revină la viață.