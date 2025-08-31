Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea temporară, luni, a traficului rutier pe DN7C (Transfăgărășan. Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea evenimentului „Custom Cars Society”.

„Luni, 01.09.2025, în intervalele orare 09.00 -12.00 și 14.00 -17.00, circulația rutieră va fi închisă pe drumul național DN 7C (Transfăgărășan), pe sectorul cuprins între km 117+800 și km130+000”, a anunțat CNAIR.

Măsura a fost dispusă, potrivit CNAIR, pentru organizarea evenimentului privat „Custom Cars Society”.

„Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pe prima pagină în caseta din stânga: www.cadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/”, a precizat CNAIR.

