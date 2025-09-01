Echinocțiul de toamnă. Când trecem la ora de iarnă

Din punct de vedere calendaristic, 1 septembrie este prima zi de toamnă. Fenomenul astronomic care marchează trecerea oficială de la vară la toamnă va avea loc câteva săptămâni mai târziu.

Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie, la ora 21.19 (ora României). Fenomenul astronomic care marchează trecerea oficială de la vară la toamnă, vine la pachet cu o serie de schimbări. Durata zilelor începe să scadă, iar pe 21 decembrie are loc solstițiul de iarnă.

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

Aflându-se deci la această data în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților”, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. (Detalii AICI)

Când trecem la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie. La ora 04:00 dimineața (ora de vară), ceasurile se dau înapoi cu o oră, revenind la 03:00.

Astfel, în fiecare an, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece oficial la ora de iarnă în ultima duminică din luna octombrie.