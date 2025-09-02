 

- Publicitate -
Ilie Bolojan - prim ministru

Bolojan amenință public cu demisia VIDEO

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Premierul Ilie Bolojan (PNL) susține astăzi o conferință de presă pe tema reducerii cheltuielilor. Aseară, guvernul și-a asumat răspunderea pe un nou pachet de măsuri.

- Publicitate -

VIDEO

Principalele declarații ale premierului, transcrise de hotnews:

Ilie Bolojan: „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am pus în practică câteva pentru a reduce deficitul, pentru a ne atrage fondurile europene și pentru a corecta nedreptățile.

Politic

Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi

Grupul consilierilor PSD Ploiești organizează astăzi o dezbatere privind proiectele inițiate de primarul Mihai Polițeanu, care au fost blocate de aleși. Printre acestea se numără...
- Publicitate -

Am lucrat pe creșterea veniturilor și pe prioritizarea investițiilor. Nu era posibil la un deficit de 10% să corectezi cu o singură măsură acest deficit. Primul pachet a urmărit această problemă și a rezolvat unele. Cel de-al doilea pachet reduce beneficiile care nu aveau în spate performanță.

Acest al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma adminitrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar celui de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui nu ne valorificăm potențialul administrației locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta.

„Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni”
Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma.

- Publicitate -

Pachetul pe administrație avea trei direcții importante, cel de creșterea a capacității administrative – cu asta toată lumea a fost de acord. A doua componenta este partea de descentralizare unde există un acord. Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că implica o reducere de personal.

Ce se întâmplă cu reforma administrației locale
Ați auzit diferite cifre de reduceri care se aplică la o zonă sau alta. Foarte puțini au înțeles care sunt problemele. Administrația este dimensionată pe un număr mare de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate din România știe prin calculul pe cre îl primește de la prefecturile din județ câți angajați maxim poate avea. Știind ce număr maxim poate avea, fiecare autoritate la propunerea primarului sau președintelui CJ aprobă organigrama. Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul mare de angajați. În multe localități mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim.

Al treila element este câte posturi sunt efectiv ocupate. În fiecare instituție, oparte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Dacă vrem să vorbim de reduceri în administrație, trebuie să vorbim de numărul de posturi efectiv ocupate.

Național

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele de reformă în cinci domenii. Pe lista de măsuri se numără pensiile magistraților, companiile, autoritățile...
- Publicitate -

Când a propus procentul de 25% mi-am dat seama că efectele sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu îmi permit în această situație să vin cu asemenea soluții. Am propus o analiză cât se poate de corectă și sinceră privind administrația. Veți avea un link cu aceste calculele publice.

Vă spun câteva ipoteze de lucru. Dacă vrem reducere efectivă de personal de 5% efectivă de personal, înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. În sub 1000 de UAT-uri se va reduce personalul. Aici, cu siguranță, există personal supradimensionat. Dacă vrem 10% reducere efectivă de personal, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem aproximativ 40%.

În această săptămână, în completarea acestei oglinzi publice care este pusă la dispoziția primarilor și a dvs. Ministerul Dezvoltării va mai face o verificare de date pentru a identifica posibile erori. Aceste date fiind colectate prin cele două ministere Interne și Dezvoltare și comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de coumnicare.

- Publicitate -

Ipotezele de reduceri de personal s-au aplicat doar pe 2 baze numărul de angajați și numărul de polițiști locali. Având în vedere că există multe cazuri de primării cu personal calculat corect înseamnă că și celelalalte primării au oportunitatea să facă o analiză. Indiferent că se impune sau nu, pentru fiecare administrator a nu risipa banii de la cetățeni trebuie să fie o prioritate.

Fără măsuri în administrație, cu reduceri de personal, pachetul 2 nu e întreg. Banii se duc într-o gaură neagră. Nu pot gira asta. Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare la început. Am agreat o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală. Am făcut o analiză pe o primă autoritatea, cea pentru protecția consumatorilor, și am constatat că cu o reducere de 20% a posturile lucrurile pot funcția cel puțin la fel de bine. Trebuie făcută o analiză la fiecare autoritate centrală.

Despre relația cu Nicușor Dan
Întrebare: S-au deschis mai multe fronturi, inclusiv cu PSD care are viziuni diferite, dar și cu președintele Nicușor Dan pe pensiile magistraților și TVA. Este Nicușor Dan partener sau frână.
Bolojan: Partidele din coaliție și președinte trebuie să fie și sunt partenerii președintelui. Toate măsurile puse în practică sunt puse cu acordul partidelor.

- Publicitate -

Despre amenințarea cu demisia
Întrebare: Le-ați transmis partenerilor că dacă nu ajungeți la acord demisionați?
Bolojan: Le-am transmis că am avut o înțelegere, că am agreat un program de guvernare și dacă poți să exerciți ai nevoie de reformă. Dacă lucrurile sunt menținute, stabilitatea politică trebuie respectată. Dacă lucrurile nu sunt respectate, e greu să-ți exerciți aceste atribuții și ocupi un post fără să-l puneți în valoare.

Întrebare: Râmânerea dvs. în funcție depinde de acceptarea procentului de 40% concedieri?
Bolojan: Respectarea angajamentelor politice este de natură să-ți permită să mergi mai departe.

Întrebare: Aceste măsuri peste care PSD vrea să revină au fost stabilite la masa coaliției?
Bolojan: Toate deciziile s-au făcut pe baza unui dialog fie în for politic fie la nivel de premier și vicepremier. Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost agreat.

- Publicitate -

Întrebare: Există acum stabilitate în coaliție?
Bolojan: Coaliția și-a asumat un pachet de măsuri și stabilitatea se va vedea la moțiunile de cenzură

Despre proiectul privind pensiile magistraților
Întrebare: Domnule premier, președintele Nicușor Dan v-a cerut în coaliție ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10. Totuși, ați păstrat în proiectul final 10 ani. Este a doua oară – prima dată a fost cu creșterea TVA – când președintele va solicită un anumit lucru și nu se întâmplă. De ce ați refuzat să faceți modificările cerute de președinte în acest ultim caz? Să treacă normele tranzitorii de la 10 la 15 ani.
Bolojan: Cred că fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul. El a avut un punct de vedere. Nu poți modifica un proiect după ce l-ai pus în consultare decât dacă vin amendamente. Pe componenta de magistrați nu am avut astfel de amendamente.

Întrebare: Dacă nu trece de CCR, vă dați demisia?
Bolojan: Când ai un proiect important care este un jalon, dacă el nu trece e greu de presupus că guvernul mai are legitimatatea să vină cu alte măsuri.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Un bărbat de 52 de ani, din Ploiești, dat dispărut

0
Ilie Florin Nicolae, în vârstă de 52 de ani,...
Politic

De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

0
După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere...
Administrație

Câți angajați ar putea fi concediați din primăriile din Prahova

1
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o coferință de...
Eveniment

Paznic al unei bănci din Ploiești, furat de o femeie

1
Un incident mai puțin obișnuit s-a produs luni, 1...
Politic

Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi

0
Grupul consilierilor PSD Ploiești organizează astăzi o dezbatere privind...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

Roxana Tănase -
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele...

Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie. Memoriu APCE

Roxana Tănase -
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis...

Echinocțiul de toamnă. Când trecem la ora de iarnă

Roxana Tănase -
Din punct de vedere calendaristic, 1 septembrie este prima...

Control judiciar prelungit pentru Călin Georgescu 

Marius Nica -
Fostul candidat suveranist la Președinția României, Călin Georgescu, rămâne...
- Publicitate -

Cum era în comunism. Documentar rar, filmat cu camera ascunsă

Ciprian Pap -
Libertatea.ro publică, astăzi, povestea românului care a filmat cu...

Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

Marius Nica -
Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată...

Luni începe „Litoralul pentru Toți”. Care sunt prețurile

Corina Matei -
Luni, 1 septembrie 2025, începe cea de-a 47-a ediție...

Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean