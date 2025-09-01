 

Control judiciar prelungit pentru Călin Georgescu 

Marius Nica
Fostul candidat suveranist la Președinția României, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, a transmis Judecătoria  Sectorului 1.

Georgescu a declarat la ieșirea din sediul instanței că decizia magistraților reprezintă „un abuz total împotriva legii”, potrivit libertatea.ro.

El va putea depune contestație în termen de 48 de ore.

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG International, a încheiat recent o etapă esențială de revizie tehnică a terminalului marin offshore, menită...
Reamintim că fostul candidat este acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, respectiv Corneliu Zelea Codreanu.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Administrație

Războiul între primar vs. Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului

0
Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și...
Administrație

Sunteți de acord cu împrumutul Primăriei Ploiești pentru tramvaie noi?

0
Unul dintre proiectele primarului independent al Ploieștiului, Mihai Polițeanu,...
Economic

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

0
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...
Politic

USR Ploiești se dezice de boicotul din Consiliul Local

0
USR Ploiești s-a dezis, luni, de acțiunile aleșilor locali...
Eveniment

Razie a polițiștilor pe DN1 pentru combaterea vitezei

0
Polițiștii prahoveni desfășoară o acțiune rutieră de amploare, pe...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

0
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

