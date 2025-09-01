Control judiciar prelungit pentru Călin Georgescu 

Fostul candidat suveranist la Președinția României, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, a transmis Judecătoria Sectorului 1.

Georgescu a declarat la ieșirea din sediul instanței că decizia magistraților reprezintă „un abuz total împotriva legii”, potrivit libertatea.ro.

El va putea depune contestație în termen de 48 de ore.

Reamintim că fostul candidat este acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, respectiv Corneliu Zelea Codreanu.