Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată de agenția Cocktail Holidays. Aceștia s-au trezit blocați în numeroase stațiuni din Grecia, Cipru sau Spania sau au aflat că nu vor mai pleca în concendiu cu o zi înainte sau chiar în aeroport.

Turoperatorul Cocktail Holidays este acuzat că deși a încasat banii de la clienți, acesta nu le-a mai achitat serviciile către companiile de zbor și hoteluri.

„Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil.

Verificăm situaţia plecărilor în ordine cronologică şi transmitem agenţiilor partenere informaţii privind eventualele anulări, pentru ca turiştii să fie informaţi din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenţie intermediară să cunoască exact situaţia” a transmis proprietarul agenţiei de turism, Dan Goicea, citat de Agepres.

Ministerul Economiei și Turismului a demarat o anchetă. ”Banii necesari pentru a acoperi aceste costuri au fost folosiți din polița de asigurare a touroperatorului” au transmis oficialii guvernului.