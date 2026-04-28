PNL a anunțat că „nu va mai face alianță cu PSD”: „ Nu vă puteți numi pro-europeni și vota alături de AUR”

Partidul Național Liberal a transmis, marți, 28 aprilie, că PSD și AUR au ales „o cale profund greșită și nocivă pentru România” prin depunerea moțiunii de cenzură. Liberalii fac scut în jurul lui Bolojan.

„PSD a ales astăzi o cale profund greșită și nocivă pentru România. Prin alianța cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi.

PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice”, precizează PNL.

Potrivit PNL, „PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării”. Liberalii reamintesc faptul că „economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile”.

PNL susține în continuare că România are nevoie de „stabilitate și de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic și politic țara noastră”.

„De aceea, PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României.

Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt.

Le cerem tuturor parlamentarilor care cred cu adevărat în direcția euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”, se arată în comunicatul PNL.

PNL le-a transmis un mesaj și colegilor din PSD: „nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă definește”.