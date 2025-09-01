Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie. Memoriu APCE

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri pentru reducerea rapidă a facturilor la energie ale românilor. Pe listă figurează amplasarea de banouri solare pe acoperișul blocurilor, dar și mini-sisteme fotovoltaice amplasate pe balcon.

Măsurile vizează, potrivit APCE, atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.

„Toate aceste soluții necesită voință politică și înțelegerea ca este nevoie de acestea mai ales in aceasta perioada in care romanii platesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a anunțat, luni, APCE.

Legiferarea Comunităților de Energie

„Legiferarea Comunităților de Energie – România riscă sancțiuni europene pentru lipsa unei legislații privind comunitățile de energie – o soluție care, în țări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunități.

APCE solicită decidentilor implicarea societății civile în acest proces de legiferare, astfel încât soluția să fie una în beneficiu cetățenilor. Termen adoptare: 0–3 luni. Reduceri vizibile ale facturilor: în 3–12 luni”, precizează APCE.

Panouri solare pe acoperișul blocurilor

„Prosumatorul de Condominiu: O modificare simplă cu un impact uriaș pentru milioane de români. Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcți ai energiei solare produse pe acoperișurile imobilelor.

România are un potențial uriaș: peste 4000 MW instalați pe cele aproximativ 4200 de hectare de acoperișuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari. Termen adoptare: 0–3 luni. Reduceri vizibile ale facturilor: în 3–12 luni”, precizează APCE

Mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă: Reducerea imediată a facturilor cu 60%

„Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare și micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuință.

În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% alefacturilor lunare.

În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice și urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetățenilor să reducă imediat costurile la energie. Termen adoptare: 1 lună. Reduceri vizibile ale facturilor: Imediat după instalare”, este o altă propunere a APCE.

Reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsa de catre prosumatori

Energia verde produsă de prosumatori, potrivit APCE, ar trebui să reducă facturile românilor, având costuri de producție aproape zero. În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în rețea.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis sa fie revanduta consumatorilor la preturi foarte mari. Furnizorii ajung in anumite cazuri sa aiba o marja de furnizare (profit) uriasa de 880%.

Această situație nu poate continua. APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor. Termen adoptare: 0–3 luni. Reduceri vizibile ale facturilor: Imediat după aplicare”, susține APCE.

Reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica

O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează rețelele Transelectrica spre a fi consumată, a precizat APCE.

Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România.