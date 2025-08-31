[LIVE] Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, întâlnire cu cetățenii, pe tema proiectelor blocate în Consiliul Local

Cum era în comunism. Documentar rar, filmat cu camera ascunsă

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

Libertatea.ro publică, astăzi, povestea românului care a filmat cu o cameră ascunsă ultimele săptămâni ale regimului comunist din România. Imaginile care arată adevărata viața de zi cu zi a românilor din acea vreme, mult râvnită în momentul de față pe TikTok și rețelele sociale, fac parte dintr-un minidocumentar lansat de Muzeul Memoriei.

În decembrie 1989, Alex Petre a filmat, cu o cameră ascunsă obținută de la un jurnalist britanic, imagini din București în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu.

Pe lângă aceste imagini filmate în secret în decembrie 1989, documentarul include și părți dintr-un interviu secret, realizat de jurnalistul britanic freelancer Peter Bass, în care Alex Petre și Tania, soția sa, vorbesc deschis despre realitățile cotidiene: frigul, lipsa alimentelor, cozile nesfârșite, lipsa medicamentelor și presiunea constantă de a trăi într-un sistem opresiv.

Documentarul are aproape 12 minute și arată cum era, cu adevărat, viața în comunism, în condițiile în care un sondaj recent arată că 2 din 3 români admiră perioada comunistă.

Național

Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată de agenția Cocktail Holidays. Aceștia s-au trezit blocați în numeroase stațiuni din Grecia, Cipru sau...
Citeşte întreaga ştire: Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok” 

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Secretul la zacusca cea mai bună, pe platoul de la Hale

0
Cu doar câteva zile înainte de debutul calendaristic al...
Sute de turiști români, blocați în stațiuni din Europa

0
Vacanțele a 700 de turiști români a fost stricată...
Apă potabilă cu debit redus în mai multe localități din Prahova

0
Localnicii din mai multe localități ale județului vor avea,...
Luni începe „Litoralul pentru Toți”. Care sunt prețurile

0
Luni, 1 septembrie 2025, începe cea de-a 47-a ediție...
Cum te poate înșela online un „job de vis”

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
