Cum era în comunism. Documentar rar, filmat cu camera ascunsă

Libertatea.ro publică, astăzi, povestea românului care a filmat cu o cameră ascunsă ultimele săptămâni ale regimului comunist din România. Imaginile care arată adevărata viața de zi cu zi a românilor din acea vreme, mult râvnită în momentul de față pe TikTok și rețelele sociale, fac parte dintr-un minidocumentar lansat de Muzeul Memoriei.

În decembrie 1989, Alex Petre a filmat, cu o cameră ascunsă obținută de la un jurnalist britanic, imagini din București în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu.

Pe lângă aceste imagini filmate în secret în decembrie 1989, documentarul include și părți dintr-un interviu secret, realizat de jurnalistul britanic freelancer Peter Bass, în care Alex Petre și Tania, soția sa, vorbesc deschis despre realitățile cotidiene: frigul, lipsa alimentelor, cozile nesfârșite, lipsa medicamentelor și presiunea constantă de a trăi într-un sistem opresiv.

Documentarul are aproape 12 minute și arată cum era, cu adevărat, viața în comunism, în condițiile în care un sondaj recent arată că 2 din 3 români admiră perioada comunistă.

