Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele de reformă în cinci domenii. Pe lista de măsuri se numără pensiile magistraților, companiile, autoritățile publice, fiscalitate și sănătate.
Permierul Ilie Bolojan, a anunțat, în deschiderea ședinței din Parlament, că primul pachet de măsuri fiscale a fost „nepopular”.
„În situații excepționale este necesar să venim cu măsuri excepționale”, a precizat premierul Ilie Bolojan, care a prezentat, pe scurt, un „tablou de funcționare al statului”, care este plin, în opinia politicianului, „de multe nedreptăți”.
Premierul a prezentat pe scurt măsurile incluse în pachetul de reformă, inclusiv cel din domeniul fiscal.
Premierul Ilie Bolojan despre cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale
Măsuri în domeniul Justiției
- Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.
- plafonarea venitului net la 70%
- perioada tranzitorie va fi de 10 ani
Măsuri în domeniul companiilor
- Managerii companiilor nu vor mai încasa sume semnificative, dacă nu au legătură cu performanța
- Membrii neexecutivi ai Consiliilor de Administrație vor primi o indemnizație lunară egală cu maximul două salarii medii din clasa de activitate
- Membrii executivi vor primi maximum trei astfel de salarii, iar dacă îndeplinesc criteriile de performanță vor mai putea primii două indemnizații ca bonus.
Măsuri în domeniul autorităților administrative autonome
- restruicturarea autorităților autonome: ASF, ANRE și ANCOP
- reducere de personal cu 10% pentru personalul de specialitate și cu 30% pentru personalul de suport
- restructurarea organigramelor – unele compartimente nu vor putea depăși 20% din totalul posturilor
Măsuri fiscale
- reformarea ANAF
- măsuri de disciplină financiară și prevenirea abuzurilor
- firmele care nu au cont bancar sau care nu își depun, în termen de 5 luni, situațiile financiare vor fi declarate inactive
- firmele noi înființate vor fi obligate să-și deschidă cont de plăți în maximum 60 de zile
- impozitul pe proprietate va fi calculat la valoarea de piață a imobilelor. Impozitul pe proprietate va crește.
- reguli noi de integritate pentru inspectorii ANAF și cei de la Vamă