Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele de reformă în cinci domenii. Pe lista de măsuri se numără pensiile magistraților, companiile, autoritățile publice, fiscalitate și sănătate.

Permierul Ilie Bolojan, a anunțat, în deschiderea ședinței din Parlament, că primul pachet de măsuri fiscale a fost „nepopular”.

„În situații excepționale este necesar să venim cu măsuri excepționale”, a precizat premierul Ilie Bolojan, care a prezentat, pe scurt, un „tablou de funcționare al statului”, care este plin, în opinia politicianului, „de multe nedreptăți”.

Premierul a prezentat pe scurt măsurile incluse în pachetul de reformă, inclusiv cel din domeniul fiscal.

Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord

Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui...
Premierul Ilie Bolojan despre cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale

Măsuri în domeniul Justiției

  • Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.
  • plafonarea venitului net la 70%
  • perioada tranzitorie va fi de 10 ani

Măsuri în domeniul companiilor

  • Managerii companiilor nu vor mai încasa sume semnificative, dacă nu au legătură cu performanța
  • Membrii neexecutivi ai Consiliilor de Administrație vor primi o indemnizație lunară egală cu maximul două salarii medii din clasa de activitate
  • Membrii executivi vor primi maximum trei astfel de salarii, iar dacă îndeplinesc criteriile de performanță vor mai putea primii două indemnizații ca bonus.

Măsuri în domeniul autorităților administrative autonome

  • restruicturarea autorităților autonome: ASF, ANRE și ANCOP
  • reducere de personal cu 10% pentru personalul de specialitate și cu 30% pentru personalul de suport
  • restructurarea organigramelor – unele compartimente nu vor putea depăși 20% din totalul posturilor

Măsuri fiscale

  • reformarea ANAF
  • măsuri de disciplină financiară și prevenirea abuzurilor
  • firmele care nu au cont bancar sau care nu își depun, în termen de 5 luni, situațiile financiare vor fi declarate inactive
  • firmele noi înființate vor fi obligate să-și deschidă cont de plăți în maximum 60 de zile
  • impozitul pe proprietate va fi calculat la valoarea de piață a imobilelor. Impozitul pe proprietate va crește.
  • reguli noi de integritate pentru inspectorii ANAF și cei de la Vamă

