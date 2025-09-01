Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele de reformă în cinci domenii. Pe lista de măsuri se numără pensiile magistraților, companiile, autoritățile publice, fiscalitate și sănătate.

Permierul Ilie Bolojan, a anunțat, în deschiderea ședinței din Parlament, că primul pachet de măsuri fiscale a fost „nepopular”.

„În situații excepționale este necesar să venim cu măsuri excepționale”, a precizat premierul Ilie Bolojan, care a prezentat, pe scurt, un „tablou de funcționare al statului”, care este plin, în opinia politicianului, „de multe nedreptăți”.

Premierul a prezentat pe scurt măsurile incluse în pachetul de reformă, inclusiv cel din domeniul fiscal.

Premierul Ilie Bolojan despre cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale

Măsuri în domeniul Justiției

Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.

plafonarea venitului net la 70%

perioada tranzitorie va fi de 10 ani

Măsuri în domeniul companiilor

Managerii companiilor nu vor mai încasa sume semnificative, dacă nu au legătură cu performanța

Membrii neexecutivi ai Consiliilor de Administrație vor primi o indemnizație lunară egală cu maximul două salarii medii din clasa de activitate

Membrii executivi vor primi maximum trei astfel de salarii, iar dacă îndeplinesc criteriile de performanță vor mai putea primii două indemnizații ca bonus.

Măsuri în domeniul autorităților administrative autonome

restruicturarea autorităților autonome: ASF, ANRE și ANCOP

reducere de personal cu 10% pentru personalul de specialitate și cu 30% pentru personalul de suport

restructurarea organigramelor – unele compartimente nu vor putea depăși 20% din totalul posturilor

Măsuri fiscale