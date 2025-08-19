Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat, marți, un nou avertisment cu privire la o „campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite.

„Atenție! Continuă „campania guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite”, este avertismentul lansat de DNSC.

Cum poți ajunge victima infractorilor cibernetici

DNSC atrage atenția că, în acest moment, circulă o tentativă de fraudă online care pretinde a fi o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național).

Concret, utilizatorilor li se spune că ar putea revendica gratuit unul dintre trei modele de laptopuri, achitând doar o taxă de transport.

„În realitate, site-ul folosit este unul fals (așa cum se poate observa din denumirea domeniului: lap-form[.]quest) iar după introducerea datelor personale și bancare, acestea ajung în posesia atacatorilor”, precizează DNSC.

Cum poți rămâne fără bani în cont?

Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei pentru plata transportului presupusului laptop).

Ulterior, din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude.

Cum te protejezi?