Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie online. Tema o reprezintă boicotul majorității consilierilor locali împotriva primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Consilierii ploieșteni PSD, PNL, AUR și USR au absentat în masă de la trei ședințe extraordinare. Acestea au fost convocate, în decursul unei săptămâni, de primarul Polițeanu.

Ieri, aleșii au participat la o altă ședință, convocată de ei, de pe ordinea de zi fiind eliminate mai multe proiecte importante. Printre acestea se numărau modernizarea zonei verzi din proximitatea UPG și construirea unui centru de deșeuri voluminoase.

În acest context, puteți răspunde la întrebarea Ce părere aveți despore boicotarea proiectelor primarului Polițeanu de către consilierii locali de la Ploiești? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

Internațional Concluziile întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni Luni, 18 august 2025, a avut loc la Casa Albă de la Washington o întâlnire între președintele american, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski...

- Publicitate -