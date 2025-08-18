Modernizarea lizierei Barierei București, blocată de consilierii ploieșteni

A treia tentativă a primarului Mihai Polițeanu de a convoca o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești a eșuat luni, 18 august. Consilierii locali au absentat în masă. La următoarea ședință, convocată o oră mai târziu de aleșii locali, aceștia au votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a unor proiecte importante pentru oraș.

- Publicitate -

Ședință boicotată pentru a treia oară de consilierii locali

Astăzi, de la ora 11:00, trebuia să se desfășoare o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, convocată de primarul Mihai Polițeanu. Ca și la precedentele două convocări, de săptămâna trecută, nu a fost cvorum pentru ca ședința să se poată ține. Detalii aici: Primarul Polițeanu, boicotat de majoritatea consilierilor locali

Alianța PSD-AUR-PNL-USR anti-Polițeanu

Pe ordinea de zi se aflau mai multe proiecte importante, care au fost scoase de consilierii locali care au convocat, la rândul lor, o ședință extraordinară tot astăzi, dar de la ora 12:00.

Printre acestea se număra aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Regenerare Urbană – Modernizare lizieră în zona UPG: Bd. București, campus UPG”.

Eveniment Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1, la Predeal, din cauza unui accident rutier. Potrivit autorităților, în coliziune au fost...

- Publicitate -

Consilierii PSD, PNL, AUR și USR au votat împotrivă sau pentru abținere astfel încât proiectul nu a mai fost inclus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare.

Reamintim că proiectul a fost inițiat de primarul Mihai-Laurențiu Polițeanu și viza amenajarea unei zone verzi pe un teren de peste 20.800 mp cu aproape 8 milioane de lei, fără TVA. Acesta presupunea nu doar amenajarea unui spațiu verde, ci și de spații multifuncționale.

Primarul Polițeanu a declarat că spațiul va fi structurat în șase zone de interes, care include spații multifuncționale, dar și un spațiu educațional, cultural și de socializare, un coridor verde, o zonă de picnic, locuri de joacă și de fitness, o zonă de grădină pluvială și o zonă reprezentativă la intrare în Ploiești.

- Publicitate -

Credeți ca ar fi fost un proiect bun pentru Ploiești? Vă puteți exprima opiniile în secțiunea de comentarii de la finalul articolului.

Cum se putea transforma zona Bariera București

Zonă de joacă, de fitness și grădină pluvială

Tronsonul A – Spațiu multifuncțional pentru familii și tineri. Zona este destinată activităților recreative și sociale cu caracter intergenerational, zona fiind configurată ca un spațiu comunitar activ, compus din:

Zonă de joacă pentru copii: echipamente moderne, cu grad ridicat de siguranță conform normelor legislative actuale de siguranța în exploatare , montate pe pardoseli ecologice, însumând aproximativ 509 mp, adaptată pe categorii de vârstă și incluzivă pentru copii cu dizabilități;

Zonă de relaxare pentru studenți, amplasată în apropierea locurilor de joacă, prevăzută cu mobilier urban, pavilion acoperit și paturi de plante perene, pe o suprafață estimată de 404 mp;

Zonă de fitness în aer liber, dotată cu echipamente pentru exerciții fizice de tip calisthenics, adresate atât tinerilor, cât și adulților activi pe o suprafață de aproximativ 295 mp;

Zonă de grădină pluvială (soluție bazată pe natură) cu panou informativ, suprafață de 40 mp.

Mini-piațetă, în apropiere de campusul UPG

Tronsonul B – Spațiu educațional, cultural și de socializare. Zona B este configurată ca un spațiu de interacțiune pentru studenți și tineri, cu accent pe utilizarea zilnică și activități informale. Se prevede:

Administrație Boicotul consilierilor: Ploieștiul rămâne fără centru de colectare a deșeurilor voluminoase La Ploiești, construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase a fost blocată de războiul politic declanșat de majoritatea consilierilor locali împotriv primarului independent...

- Publicitate -

o mini-piațetă publică în prelungirea stației de autobuz, cu pavaje din piatră naturală, zone de stat jos, panouri informative și un pavilion acoperit;

zone de relaxare, dotate cu hamace;

vegetație decorativă (paturi de plante perene) și vegetație pentru umbrire naturală.

Coridor verde pietonal și zonă dotată cu hamace

Tronsonul C – Coridor verde pietonal și de tranzit. Zona C păstrează caracterul de zonă de trecere naturală, dar este reconfigurată pentru a deveni și un spațiu de repaus urban. Propunerile includ:

amplasarea unui grup sanitar;

zone de relaxare, dotate cu hamace;

o zonă destinată organizării unor evenimente mici, cu un foișor acoperit/pergolă cu structură ușoară, pentru adăpost pe timp de ploaie sau soare intens, în suprafață de aproximativ 61 mp;

zonă dotată cu mobilier urban.

Zonă de picnic și relaxare

Tronsonul D – Zonă de picnic și relaxare în natură. Poziționată mai retras, în partea sud-vestică a sitului, zona este gândită ca o oază de liniște pentru comunitate. Intervențiile vor include:

3 mese de picnic, fiecare cu câte 4–6 locuri, realizate din lemn tratat, amplasate pe platforme din piatră stabilizată / pavaj;

zone de hamace sau beanbags între arbori existenți;

acoperirea solului cu gazon / mix de semințe cu înlocuitori de gazon;

coșuri gunoi pentru colectare selectivă și cișmea cu apă potabilă;

menținerea vegetației spontane, cu intervenții minimale, pentru a păstra caracterul natural.

Tronsonul E – Spațiu mineral multifuncțional. Zona E este amenajată ca un spațiu mineral permeabil, cu funcțiuni complementare zonei verzi, fiind tratată peisagistic și tehnic astfel încât să îndeplinească un dublu rol: spațiu de manevră, încărcare/descărcare, staționare temporară și potențial cadru pentru activități comunitare sau evenimente outdoor. Intervențiile propuse includ:

- Publicitate -

pavaj piatră cubică andezit 8×8, cu grad ridicat de permeabilitate, pentru asigurarea drenajului natural și reducerea impactului asupra solului;

aliniamente de arbori și zone verzi liniare, care delimitează și modulează spațiul;

corpuri de iluminat LED.

Poarta verde a Ploieștiului

Tronsonul F – Zonă reprezentativă de intrare. Aflat în vecinătatea Bulevardului București, acest spațiu va avea un caracter emblematic, devenind poarta verde a intervenției. Vor fi realizate: