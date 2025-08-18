Primarul Polițeanu, boicotat de majoritatea consilierilor locali

Primarul Mihai Polițeanu a convocat astăzi, pentru a treia oară, o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Nici aceasta nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum.

- Publicitate -

Scenariul de la precedentele două ședințe de consiliu local, de săptămâna trecută, s-a repetat și astăzi, 18 august. Consilierii locali au absentat, în marea lor majoritate. Astfel, toate proiectele aflate pe ordinea de zi nu au putut fi dezbătute sau adoptate.

Din cei 27 de consilieri locali au fost prezenți fizic și online cei patru aleși de la Mișcarea Noi, Ploieștenii – Magdalena Trofin, Raluca Dumitru, Mihai Tonsciuc si Mihai Neagu, Mihai Apostolache (România în Acțiune), Puiu Neagu (AUR) și Valentin Marcu (PNL).

La ora 12:00 ar trebui să se desfășoare o altă ședință extraordinară convocată de mai mulți consilieri locali de la PSD, AUR și PNL.

Economic Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria Petrotel în echipamente si obiective tehnologice pentru protecția mediului înconjurător peste 150 de milioane de...

- Publicitate -

De pe ordinea de zi lipsesc însă trei proiecte considerate importante de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Este vorba de proiectul privind liziera de lângă UPG și cel referitor la centrul pentru deșeuri, dar și finanțarea cluburilor sportive.

Edilul a precizat că aceste proiecte vor fi propuse suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de la ora 12:00.

VIDEO