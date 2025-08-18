- Publicitate -

Cum justifică aleșii locali PSD ”războiul” cu Polițeanu

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

O parte din consilierii locali se află în ”război” mai mult sau mai puțin declarat cu primarul Mihai Polițeanu (independent). După ce au absentat de la două ședințe săptămâna trecută, astăzi, 18 august, aleșii au convocat o ”extraordinară” la o oră de la demersul identic al primarului.

Consiliul Local Ploiești a fost convocat luni, 18 august, în ședință extraordinară, de două ori. La ora 11:00 de către primarul Mihai Polițeanu, respectiv la ora 12:00 de către mai mulți consilieri PSD, AUR și PNL.

Documentele pot fi accesate aici: convocare Mihai Polițeanu, respectiv convocare consilieri locali

Ordinea de zi este aproape identică, excepție făcând trei proiecte care vizează un centru de deșeuri voluminoase, modernizarea domeniului public din zona UPG și finanțarea cluburilor sportive. Detalii aici: Circ politic la Ploiești. Polițeanu vs consilierii locali

Cum războiul politic dintre aleși și primar este evident, Observatorul Prahovean a contactat mai mulți aleși pentru a afla punctul lor de vedere.

Paul Palaș, consilier local PSD:

„Vă mărturisesc faptul că domnul primar a convocat o altă ședință la ora 11.00 în condițiile în care, la ora 08.00, domnul Gheorghe Sîrbu, consilier local, a fost prezent la Primăria Ploiești și a înregistrat convocatorul și documentele pentru o ședință extraordinară în data de 18 august, ora 12.00.

Convocarea propusă de consilieri include pe ordinea de zi proiecte urgente pentru municipiul Ploiești. Vorbim de rectificări bugetare care au rolul de a asigura finanțarea necesară pentru Termo Ploiești și bugetul TCE”.

Gheorghe Sîrbu, consilier local PSD:

„Inițiatori la ședința Consiliului Local Ploiești, convocată la ora 12.00, sunt nouă consilieri locali de la PNL, PSD și AUR. Eu am fost astăzi la ora 08.00 la Primărie pentru înregistrarea convocatorului ședinței și nu era convocată o altă ședință. Am încercat să facem echipă cu domnul primar, dar dânsul nu prea a înțeles.

Poate înțelege și dânsul avertismentul consilierilor locali care nu au participat la ședințele trecute. Consilierii locali care au inițiat ședința de la ora 12.00 nu sunt chiulangii. Niciun consilier nu este chiulangiu.

Eu mă așteptam ca domnul primar să vorbească despre consilierul local Neagu, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, care a scris că ploieștenii nu țin doliu național și nimeni nu a luat atitudine, în condițiile în care doliul național a fost stabilit prin lege la nivel național”.

Observatorulph.ro a încercat să obțină puncte de vedere de la mai mulți consilieri locali, respectiv de la Valentin Marcu (PNL), Cătălina Bozianu (Partidul Mișcarea Populară) și Dănuț Puiu Neagu (AUR), dar fără succes. Nu au putut fi contactați nici Mihai Apostolache (România în Acțiune) și nici Zoia Staicu (PNL).

La ultima ședină a Consiliului Local Ploiești fără cvorum au fost prezenți fizic si online patru aleși de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, dar si câte un reprezentant de la România în Acțiune, Forta Dreptei si PNL.

UPDATE Consilierii locali au boicotat și a treia ședință extraordinară convocată de edil. Detalii aici: Primarul Polițeanu, boicotat de majoritatea consilierilor locali

