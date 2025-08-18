Circ politic la Ploiești. Polițeanu vs consilierii locali

Săptămâna trecută consilierii locali au absentat în masă de la ședințele extraordinare convocate de primarul Mihai Polițeanu (independent). Astăzi, circul politic continuă.

Primarul Mihai Polițeanu a convocat astăzi, 18 august, de la ora 11:00, o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Anterioarele, cu aceeași ordine de zi, nu s-au putut ține din lipsă de cvorum. Detalii aici: Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Tot astăzi, dar de la ora 12:00, consilierii locali au convocat o altă ședință extraordinară, cu o ordine de zi aproape identică. Lipsesc trei proiecte. Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru un centru de deșeuri voluminoase, respectiv modernizarea lizierei în zona UPG. Precum și regulamentul de finanțare a programelor sportive prin care cluburile, inclusiv Petrolul, pot primi fonduri de la bugetul local.

Deși niciun lider politic și niciun consilier local nu și-au asumat public boicotarea ședințelor de săptămâna trecută, invocându-se perioada concediilor, astăzi este limpede că avem de-a face cu un război politic primar vs consiliu local. Din păcate, cei care au de pierdut sunt tot ploieștenii…

Administrație Boicotul consilierilor: Ploieștiul rămâne fără centru de colectare a deșeurilor voluminoase La Ploiești, construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase a fost blocată de războiul politic declanșat de majoritatea consilierilor locali împotriv primarului independent...

Citeșe și Cum justifică aleșii locali PSD ”războiul” cu Polițeanu

Indiferent de orgoliile politice, un proiect care ar trebui adoptat de urgență astăzi îl reprezintă rectificarea bugetului local. Este documentul prin care Termo Ploiești ar trebui să primească suma necesară achitării unei rate la Exim Bank, al cărei termen limită este chiar astăzi.

Vorbim de fonduri necesare achiziției de gaze și pentru plata motoarelor în cogenerare (energie termică și electrică). Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Primăria Ploiești și Termo Ploiești vor ajunge, din nou, pe ”lista neagră” a băncilor și, implicit, vor avea șanse reduse de a mai contracta credite.

UPDATE Consilierii locali au boicotat și a treia ședință extraordinară convocată de edil. Detalii aici: Primarul Polițeanu, boicotat de majoritatea consilierilor locali