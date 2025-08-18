- Publicitate -

Circ politic la Ploiești. Polițeanu vs consilierii locali

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Săptămâna trecută consilierii locali au absentat în masă de la ședințele extraordinare convocate de primarul Mihai Polițeanu (independent). Astăzi, circul politic continuă.

Primarul Mihai Polițeanu a convocat astăzi, 18 august, de la ora 11:00, o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Anterioarele, cu aceeași ordine de zi, nu s-au putut ține din lipsă de cvorum. Detalii aici: Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Tot astăzi, dar de la ora 12:00, consilierii locali au convocat o altă ședință extraordinară, cu o ordine de zi aproape identică. Lipsesc trei proiecte. Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru un centru de deșeuri voluminoase, respectiv modernizarea lizierei în zona UPG. Precum și regulamentul de finanțare a programelor sportive prin care cluburile, inclusiv Petrolul, pot primi fonduri de la bugetul local.

Deși niciun lider politic și niciun consilier local nu și-au asumat public boicotarea ședințelor de săptămâna trecută, invocându-se perioada concediilor, astăzi este limpede că avem de-a face cu un război politic primar vs consiliu local. Din păcate, cei care au de pierdut sunt tot ploieștenii…

Administrație

Boicotul consilierilor: Ploieștiul rămâne fără centru de colectare a deșeurilor voluminoase

La Ploiești, construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase a fost blocată de războiul politic declanșat de majoritatea consilierilor locali împotriv  primarului independent...
Citeșe și Cum justifică aleșii locali PSD ”războiul” cu Polițeanu

Indiferent de orgoliile politice, un proiect care ar trebui adoptat de urgență astăzi  îl reprezintă rectificarea bugetului local. Este documentul prin care Termo Ploiești ar trebui să primească suma necesară achitării unei rate la Exim Bank, al cărei termen limită este chiar astăzi.

Vorbim de fonduri necesare achiziției de gaze și pentru plata motoarelor în cogenerare (energie termică și electrică). Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Primăria Ploiești și Termo Ploiești vor ajunge, din nou, pe ”lista neagră” a băncilor și, implicit, vor avea șanse reduse de a mai contracta credite.

UPDATE Consilierii locali au boicotat și a treia ședință extraordinară convocată de edil. Detalii aici: Primarul Polițeanu, boicotat de majoritatea consilierilor locali

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Spații noi de la Rompetrol pentru elevii de la Colegiul I.L Caragiale

0
Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești nu va mai...
Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...
Bugetul TCE a fost aprobat. Câți angajați vor fi concediați

0
După mai multe amânări, pe motiv de lipsă de...
Vânt puternic în nouă localități din Prahova

0
Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting...
Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

0
În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria...
Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
