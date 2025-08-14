Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, a doua din această săptămână, după ce la precedenta nu a fost cvorum.

- Publicitate -

Nici astăzi ședința de consiliu local nu s-a putut desfășura din cauza absenteismului masiv al aleșilor locali plecați în vacanță sau pur și simplu indiferenți la nevoile comunității.

Situația este cu atât mai gravă cu cât aceștia puteau participa și vota online, doar că a lipsit voința și respectul față de cetățenii care i-au votat!

Pe ordinea de zi se aflau proiecte improtante, precum cel privind organizarea unor săli de clasă pentru elevii din ciclul primar al Colegiului Național I.L. Caragiale. Detalii AICI

Administrație Disponibilizări în primării. Ce spun edilii din Prahova Reducerea numărului de funcționari publici din primării și a polițiștilor locali sunt doar câteva dintre măsurile propuse de Guvernul Bolojan. În Prahova, unele primării...

- Publicitate -

Lista consilierilor locali

APOSTOLACHE MIHAI-CRISTIAN – Partidul România în Acțiune

BOLOCAN IULIAN Partidul Național Liberal

BOȚÎRCĂ VLAD-ANDREI Partidul Umanist Social Liberal

- Publicitate -

BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA Partidul Mișcarea Populară

CREȚU DAN-ADRIAN Partidul România în Acțiune

DAN SORIN-MARIUS Alianța pentru Unirea Românilor

Politic AUR și POT curtează PSD pentru o nouă alianță guvernamentală Partidul Social Democrat își joacă propria carte în cadrul actualei alianțe care guvernează România. Ar face parte din ea și s-ar bucura de beneficii,...

- Publicitate -

DUMITRU RALUCA-IOANA Mișcarea Noi, Ploieștenii

ENESCU RĂZVAN Uniunea Salvați România

IONIȚĂ FLORIN-VASILE Partidul Național Liberal

- Publicitate -

MANU ANCA-LIGIA Alianța pentru Unirea Românilor

MARCU VALENTIN Partidul Național Liberal

NEAGU DANIEL-PUIU Alianța pentru Unirea Românilor

- Publicitate -

NEAGU MIHAI-CRISTIAN Mișcarea Noi, Ploieștenii

NICULCEA VALENTIN Partidul Național Liberal

PALAȘ-ALEXANDRU PAUL Partidul Social Democrat

- Publicitate -

PÂRÂU-ENACHE ANTONIO Uniunea Salvați România

POPA ANCA-ADINA Uniunea Salvați România

POPA GHEORGHE Partidul Național Liberal

- Publicitate -

ROBESCU VASILE Partidul Social Democrat

RUSU DRAGOȘ-FLORIN Forța Dreptei

SANDU OCTAVIAN-ANDREI Partidul Social Democrat

SĂRARU ALEXANDRU – FLORIAN Alianța pentru Unirea Românilor

SÎRBU-SIMION GHEORGHE Partidul Social Democrat

STAICU ZOIA Partidul Național Liberal

TONSCIUC MIHAI Mișcarea Noi, Ploieștenii

TROFIN MAGDALENA Mișcarea Noi, Ploieștenii

VÎSCAN ROBERT-IONUȚ Partidul Social Democrat

Într-o declarație pentru Observatorul Prahovean, primarul Polițeanu a explicat de ce era importantă ședința.