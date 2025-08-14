Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat  astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, a doua din această săptămână, după ce la precedenta nu a fost cvorum.

Nici astăzi ședința de consiliu local nu s-a putut desfășura din cauza absenteismului masiv al aleșilor locali plecați în vacanță sau pur și simplu indiferenți la nevoile comunității.

Situația este cu atât mai gravă cu cât aceștia puteau participa și vota online, doar că a lipsit voința și respectul față de cetățenii care i-au votat!

Pe ordinea de zi se aflau proiecte improtante, precum cel privind organizarea unor săli de clasă pentru elevii din ciclul primar al Colegiului Național I.L. Caragiale. Detalii AICI

Lista consilierilor locali

APOSTOLACHE MIHAI-CRISTIAN – Partidul România în Acțiune

BOLOCAN IULIAN Partidul Național Liberal

BOȚÎRCĂ VLAD-ANDREI Partidul Umanist Social Liberal

BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA Partidul Mișcarea Populară

CREȚU DAN-ADRIAN Partidul România în Acțiune

DAN SORIN-MARIUS Alianța pentru Unirea Românilor

DUMITRU RALUCA-IOANA Mișcarea Noi, Ploieștenii

ENESCU RĂZVAN Uniunea Salvați România

IONIȚĂ FLORIN-VASILE Partidul Național Liberal

MANU ANCA-LIGIA Alianța pentru Unirea Românilor

MARCU VALENTIN Partidul Național Liberal

NEAGU DANIEL-PUIU Alianța pentru Unirea Românilor

NEAGU MIHAI-CRISTIAN Mișcarea Noi, Ploieștenii

NICULCEA VALENTIN Partidul Național Liberal

PALAȘ-ALEXANDRU PAUL Partidul Social Democrat

PÂRÂU-ENACHE ANTONIO Uniunea Salvați România

POPA ANCA-ADINA Uniunea Salvați România

POPA GHEORGHE Partidul Național Liberal

ROBESCU VASILE Partidul Social Democrat

RUSU DRAGOȘ-FLORIN Forța Dreptei

SANDU OCTAVIAN-ANDREI Partidul Social Democrat

SĂRARU ALEXANDRU – FLORIAN Alianța pentru Unirea Românilor

SÎRBU-SIMION GHEORGHE Partidul Social Democrat

STAICU ZOIA Partidul Național Liberal

TONSCIUC MIHAI Mișcarea Noi, Ploieștenii

TROFIN MAGDALENA Mișcarea Noi, Ploieștenii

VÎSCAN ROBERT-IONUȚ Partidul Social Democrat

Într-o declarație pentru Observatorul Prahovean, primarul Polițeanu a explicat de ce era importantă ședința.

  2. Situaţia, se pare, nu e roză deloc in primăria Ploieşti. Adevărul e undeva la mijloc, iar dvs, ca jurnalişti, ar trebui să il căutaţi. Absenteismul in masă nu poate avea ca motiv concediile. Mie una mi se pare un fel de boicot. Dl.primar are şi el partea lui de vină daca s-a ajuns la asemenea situaţii. Nu ne mai vrăjiţi cu ,,binefacerile” şi intenţiile lui bune, pentru că, sinceră să fiu, ploieştenii sunt din ce in ce mai dezbinaţi, iar aceasta dezbinare i se datorează. Se pare că deciziile dlui primar primează, iar nu interesul municipiului. Aşadar, căutaţi mai adânc cauzele absenţelor de la sedinţele de consiliu local!! Ca niste jurnalişti obiectivi ce vă consideraţi…(deşi subiectivitatea dvs.în ceea ce priveşte conducerea Ploieştiului, mai ales în ultima vreme, deja se vede cu ochiul liber). Tineţi cont că primarul şi toţi ai lui sunt plătiţi din taxele românilor. Aşa că oricât v-ar da, tot de la noi vin banii. Deci datoria voastră e faţă de noi, nu faţă de edili. In altă ordine de idei, Dl.primar are acces la informaţiile ce ţin de primărie şi buna sa funcţionare. Vreţi să spuneţi că nu putea afla câţi consilieri sunt în concedii şi, eventual, programa sedinţa la întoarcerea lor? Repet, nu ne mai vindeţi gogoşi! Faceţi-vă corect treaba de jurnalişti! Aflaţi de ce au fost boicotate aceste sedinţe! Poate că ,,voinţa si respectul” faţă de alţii şi opiniile lor îi lipsesc şi dlui primar….just saying…

<

