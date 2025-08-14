Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, a doua din această săptămână, după ce la precedenta nu a fost cvorum.
Nici astăzi ședința de consiliu local nu s-a putut desfășura din cauza absenteismului masiv al aleșilor locali plecați în vacanță sau pur și simplu indiferenți la nevoile comunității.
Situația este cu atât mai gravă cu cât aceștia puteau participa și vota online, doar că a lipsit voința și respectul față de cetățenii care i-au votat!
Pe ordinea de zi se aflau proiecte improtante, precum cel privind organizarea unor săli de clasă pentru elevii din ciclul primar al Colegiului Național I.L. Caragiale. Detalii AICI
Lista consilierilor locali
APOSTOLACHE MIHAI-CRISTIAN – Partidul România în Acțiune
BOLOCAN IULIAN Partidul Național Liberal
BOȚÎRCĂ VLAD-ANDREI Partidul Umanist Social Liberal
BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA Partidul Mișcarea Populară
CREȚU DAN-ADRIAN Partidul România în Acțiune
DAN SORIN-MARIUS Alianța pentru Unirea Românilor
DUMITRU RALUCA-IOANA Mișcarea Noi, Ploieștenii
ENESCU RĂZVAN Uniunea Salvați România
IONIȚĂ FLORIN-VASILE Partidul Național Liberal
MANU ANCA-LIGIA Alianța pentru Unirea Românilor
MARCU VALENTIN Partidul Național Liberal
NEAGU DANIEL-PUIU Alianța pentru Unirea Românilor
NEAGU MIHAI-CRISTIAN Mișcarea Noi, Ploieștenii
NICULCEA VALENTIN Partidul Național Liberal
PALAȘ-ALEXANDRU PAUL Partidul Social Democrat
PÂRÂU-ENACHE ANTONIO Uniunea Salvați România
POPA ANCA-ADINA Uniunea Salvați România
POPA GHEORGHE Partidul Național Liberal
ROBESCU VASILE Partidul Social Democrat
RUSU DRAGOȘ-FLORIN Forța Dreptei
SANDU OCTAVIAN-ANDREI Partidul Social Democrat
SĂRARU ALEXANDRU – FLORIAN Alianța pentru Unirea Românilor
SÎRBU-SIMION GHEORGHE Partidul Social Democrat
STAICU ZOIA Partidul Național Liberal
TONSCIUC MIHAI Mișcarea Noi, Ploieștenii
TROFIN MAGDALENA Mișcarea Noi, Ploieștenii
VÎSCAN ROBERT-IONUȚ Partidul Social Democrat
Într-o declarație pentru Observatorul Prahovean, primarul Polițeanu a explicat de ce era importantă ședința.
Tăiate indemnizatiile
Situaţia, se pare, nu e roză deloc in primăria Ploieşti. Adevărul e undeva la mijloc, iar dvs, ca jurnalişti, ar trebui să il căutaţi. Absenteismul in masă nu poate avea ca motiv concediile. Mie una mi se pare un fel de boicot. Dl.primar are şi el partea lui de vină daca s-a ajuns la asemenea situaţii. Nu ne mai vrăjiţi cu ,,binefacerile” şi intenţiile lui bune, pentru că, sinceră să fiu, ploieştenii sunt din ce in ce mai dezbinaţi, iar aceasta dezbinare i se datorează. Se pare că deciziile dlui primar primează, iar nu interesul municipiului. Aşadar, căutaţi mai adânc cauzele absenţelor de la sedinţele de consiliu local!! Ca niste jurnalişti obiectivi ce vă consideraţi…(deşi subiectivitatea dvs.în ceea ce priveşte conducerea Ploieştiului, mai ales în ultima vreme, deja se vede cu ochiul liber). Tineţi cont că primarul şi toţi ai lui sunt plătiţi din taxele românilor. Aşa că oricât v-ar da, tot de la noi vin banii. Deci datoria voastră e faţă de noi, nu faţă de edili. In altă ordine de idei, Dl.primar are acces la informaţiile ce ţin de primărie şi buna sa funcţionare. Vreţi să spuneţi că nu putea afla câţi consilieri sunt în concedii şi, eventual, programa sedinţa la întoarcerea lor? Repet, nu ne mai vindeţi gogoşi! Faceţi-vă corect treaba de jurnalişti! Aflaţi de ce au fost boicotate aceste sedinţe! Poate că ,,voinţa si respectul” faţă de alţii şi opiniile lor îi lipsesc şi dlui primar….just saying…