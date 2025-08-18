Boicotul consilierilor: Ploieștiul rămâne fără centru de colectare a deșeurilor voluminoase

La Ploiești, construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase a fost blocată de războiul politic declanșat de majoritatea consilierilor locali împotriv primarului independent Mihai Polițeanu.

Astăzi, consilierii locali PSD-PNL-USR și AUR au refuzat introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte de dezvoltare a Ploieștiului.

Este vorba de modernizarea domeniului public din zona UPG-Bariera București (detalii AICI) respectiv construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase.

Blocată de vechea administrație, investiția într-un centru pentru colectarea deșeurilor voluminoase rămâne pe hârtie, la Ploiești. Atât din cauza guvernului, care a suspendat finanțarea programului din fonduri europene, prin PNRR, cât și din cauza votului de astăzi a aleșilor locali.

Astfel, dacă localități precum Mănești, Valea Călugărească sau Ariceștii Rahtivani construiesc centre în care cetățenii pot depozita gratuit mobilă veche sau aparatură electrocasnică, ploieștenii nu vor avea această facilitate.

Proiectul, căruia ”i s-a pus cruce”, așa cum a afirmat astăzi primarul Polițeanu, presupunea construirea unei platforme de aproximativ 15.000 mp. Aici puteau fi aduse deșeuri care nu pot fi colectate de operatorul de salubritate în pubele.

Este vorba de: deșeuri voluminoase, textile, din lemn, mobilier, anvelope uzate, electrocasnice vechi, resturi vegetale, etc.

VIDEO Reacția primarului Polițeanu la boicotarea proiectelor de modernizare a Ploieștiului de către consilierii locali: