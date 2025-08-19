Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

Sindicaliștii CFR Călători anunță proteste patru săptămâni

Marți, 19 august 2025, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR), a anunțat că, timp de patru săptămâni vor fi organizate proteste ale sindicaliștilor în fiecare miercuri, la sediile prefecturilor din întreaga țară.

Astfel, sindicaliștii de la CFR Călători vor organiza, începând cu miercuri, 20 august, proteste în stradă la sediile tuturor prefecturilor din România. Aceste proteste se vor repeta și în datele de 27 august, precum și pe 3 și 10 septembrie 2025. La proteste sunt așteptați să participe sindicaliștii din patru confederații sindicale reprezentative la nivel național: CSN Meridian, Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și CSDR.

Potrivit clubferoviar.ro, sindicaliștii sunt nemulțumiți de micșorarea compensației CFR Călători de la bugetul statului, de anularea de către șeful operatorului de stat a 200 de trenuri zilnice și a 44 care circulau sâmbăta și duminica, de numirile politice de la conducerea CFR Călători, dar și la celelalte companii de stat, fapt din cauza căruia s-au pierdut bani din PNRR.

De asemenea, sindicaliștii îi reproșează Guvernului României că nu i-a solicitat conducerii CFR Călători ca, în paralel cu anulările de trenuri, să micșoreze și numărul de angajați TESA din Centralul societății (numărul directorilor).

Revendicările sindicaliștilor

Potrivit comunicatului dat publicității, principalele revendicări ale FSTFR sunt:

– stoparea campaniei de denigrare a CFR Călători și a acțiunilor de discreditare și compromitere a personalului feroviar, alimentând dezbinarea socială, cu consecințe deosebit de grave;

– oprirea desființării de subunități feroviare ale CFR Călători „eficiente economic”, în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric și funcțional, punând în pericol multe sute de locuri de muncă;

– oprirea destructurării acestei companii de stat de interes național care administrează peste 80% din trenurile de călători aflate în patrimoniul public al statului;

– schimbarea conducerii CFR Călători dacă continuă să refuze să colaboreze cu profesioniștii de la Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

„Nu putem accepta ca CFR Călători, pentru care au muncit generații întregi de ceferiști, să fie pusă în pericol de acest experiment de privatizare parțială prin listare la bursă, deoarece este fals că astfel Guvernul ar aduce bani la bugetul statului, ținând cont că un operator de transport feroviar de călători din România poate avea profit de cel mult 3% și doar dacă este subvenționat de statul român.

Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă, doar pentru că unii conducători ai destinelor țării își imaginează că au dreptul să facă acest lucru. Nu au acest drept! Vă așteptăm alături de noi! Uniți, suntem o forță!”, se mai arată în comunicatul semnat de Rodrigo Maxim, și transmis clubferoviar.ro.

