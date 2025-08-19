De ce se golește lacul barajului Vidraru

În această perioadă, specialiștii de la Apele Române golesc lacul de acumulare al barajului de la Vidraru pentru lucrări de întreținere. Pe internet circulă însă tot felul de informații false, de la francezii care fură aurul de pe fundul lacului, până la sate dispărute.

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a combătut fake-news-urile care circulă online privind golirea lacului Vidraru.

”Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate „dispărute” pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului” a transmis ministrul Economiei.

Acesta a percizat că operațiunea face parte dintr-un contract de retehnologizare în valoare de peste 188 milioane de euro.

”Golirea controlată a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor. Zidurile aparute acum nu sunt “ruine misterioase”, ci vechile locuinte si constructii tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani in urma” a precizat oficialul.

Reamintim că o operațiune similară de golire parțială a lacului de acumulare de la barajul Paltinu a eșuat din cauza unor probleme tehnice.

