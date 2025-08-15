Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal pe litoralul românesc, în urma furtunilor și curenților. Unele dintre ele se află doar la 10 metri de mal, salvamarii interzicând accesul în apă atunci când marea este agitată.

Pe plaja de la Costinești două gropi adânci de până la cinci metri au fost descoperite de către salvamari în urma furtunilor.

„Cea (n.r. groapa formată) de pe plaja nou construită pare să aibă chiar și 20-25 de metri. Pur și simplu fierbe apa acolo. Este periculos și pentru salvamari, dar și pentru oricine altcineva”, declară Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costinești

Deși cei mai mulți dintre turiști nu știu de aceste gropi, de regulă, aceștia ascultă de sfaturile salvamarilor.

Nu doar în Costinești s-au format astfel de gropi, salvamarii din Eforie Nord descoperind astfel de gropi pe cea mai populară plajă.

„Se formează multe gropi datorită curenților, datorită furtunilor. Unele se astupă, unele se formează în funcție de cum se mișcă apa mării. Periculoase, da, sunt periculoase.

Dacă nu știi să înoți și ajungi într-o zonă unde apa e puțin mai adâncă, te poți îneca. Numai că ele sunt balizate, verificăm des balizajul, verificăm adâncimea apei” declară Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor din Eforie.

„Sunt 7 gropi destul de mari. Cele mai periculoase se află în zona digului, unde se formează și curentul de întoarcere. În momentul în care valul lovește digul, automat gropile se măresc, ajungând și la 2-3 metri.”, a explicat Claudiu Popescu, coordonator intervenții salvamari.