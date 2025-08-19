Accident cu trei victime, dintre care una însărcinată, la Plopu

Un accident în urma căruia trei persoane au fost rănite a avut loc în această această seara la Plopu, pe DJ102. Printre victime se afla o tânără în vârstă de 29 de ani care este însărcinată.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. O mașină condusă de un bărbat în vârstă de 33 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism care se deplasa regulamentar pe drumul județean și a intrat în coliziune cu acesta.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a doi pasageri din autoturismul care se deplasa regulamentar.

Este vorba de o femeie în vârstă de 29 de ani, însărcinată și o fetiță în vârstă de patru ani.

La spital a ajuns și șoferul în vârstă de 33 ani, care ar purta responsabilitatea producerii accidentului.

Traficul rutier este dirijat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurimilor care au dus la producerea evenimentului.

Vă reamintim că tot în această seara un alt accident rutier grav a avut loc în Prahova, pe A3 București-Ploiești

