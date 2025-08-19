Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Intervine elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a petrecut marți, în jurul orei 18.00, pe autostrada A3 București-Ploiești, în zona localității Bărcănești.
UPDATE: Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3
Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, șase victime se află în stare critică, iar o altă persoană este în stare de inconștiență.
„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanțe SMURD, ambulanța SMURD TIM și o autospecială de transport personal și victime multiple.
În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum și cei opt ocupanți ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconștiență, iar alte 6 în stare critică.
În sprijin echipajelor noastre intervine si elicopterul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.
Potrivit centrului Info Trafic al Poliției Române, accidentul a avut loc în zona km 66, pe sensul de mers spre Ploiești.
Un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median și a rămas imobilizat pe suprafața de rulare.
Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploiești, circulația fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.
UPDATE: Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs în urma exploziei unei anvelope. Șoferul unui Volskwagen Sharan care se deplasa spre Ploiești a pierdut controlul volanului în urma exploziei și a intrat în glisiera metalică.
Starea victimelor
- 1 victimă transportată de elicopterul SMURD la spital;
- 1 victimă transportată de echipajul SMURD TIM la spital, intubată;
- 1 victimă transportată de echipajul SMURD Balta Doamnei la spital;
- 4 victime au fost transportate de echipajele SAJ la spital;
- a opta persoană implicată în accident nu prezintă leziuni.