- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Intervine elicopterul SMURD

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un accident rutier grav s-a petrecut marți, în jurul orei 18.00, pe autostrada A3 București-Ploiești, în zona localității Bărcănești.

- Publicitate -

UPDATE: Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3

Potrivit primelor informații transmise de ISU Prahova, șase victime se află în stare critică, iar o altă persoană este în stare de inconștiență.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanțe SMURD, ambulanța SMURD TIM și o autospecială de transport personal și victime multiple.

În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum și cei opt ocupanți ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconștiență, iar alte 6 în stare critică.

Administrație

Primarii din Prahova cer să nu fie suspendată finanțarea PNRR

Măsura propusă de Guvernul Bolojan privind sistarea sau suspendarea unor investiții derulate prin PNRR nu este pe placul primarilor din Prahova. Edilii au edificat...
- Publicitate -

În sprijin echipajelor noastre intervine si elicopterul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Potrivit centrului Info Trafic al Poliției Române, accidentul a avut loc în zona km 66, pe sensul de mers spre Ploiești.

Un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median și a rămas imobilizat pe suprafața de rulare.

- Publicitate -

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploiești, circulația fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

UPDATE: Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs în urma exploziei unei anvelope. Șoferul unui Volskwagen Sharan care se deplasa spre Ploiești a pierdut controlul volanului în urma exploziei și a intrat în glisiera metalică.

Starea victimelor

  • 1 victimă transportată de elicopterul SMURD la spital;
  • 1 victimă transportată de echipajul SMURD TIM la spital, intubată;
  • 1 victimă transportată de echipajul SMURD Balta Doamnei la spital;
  • 4 victime au fost transportate de echipajele SAJ la spital;
  • a opta persoană implicată în accident nu prezintă leziuni.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

2
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Educatoare din Tinosu, rămase fără catedră din cauza comasării

0
Comasarea unităților de învățământ, efect al „Legii Bolojan” își...
Eveniment

„Genius Loci: There’s a silence in the walls” – Anuala de Artă Urbană Artown NOW

0
Orașul vorbește, chiar și atunci când tace. În fisurile...
Eveniment

Accident cu trei victime, dintre care una însărcinată, la Plopu

0
Un accident în urma căruia trei persoane au fost...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

0
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Eveniment

Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3

0
Un accident rutier grav s-a produs marți după amiază...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

0
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

„Genius Loci: There’s a silence in the walls” – Anuala de Artă Urbană Artown NOW

Ștefan Vlăsceanu -
Orașul vorbește, chiar și atunci când tace. În fisurile...

Accident cu trei victime, dintre care una însărcinată, la Plopu

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident în urma căruia trei persoane au fost...

Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav s-a produs marți după amiază...

Queen Simfonic – concert de neratat la Republik Fest 2025

Ștefan Vlăsceanu -
Republik Fest revine în 2025 cu o ediție spectaculoasă,...
- Publicitate -

DNA Ploiești a fost desființată

Ștefan Vlăsceanu -
Marius Voineag, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA)...

Un bărbat a dispărut din Mizil. L-ați văzut?

Corina Matei -
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a...

Cabana Babele, scoasă la vânzare. Prețul cerut de proprietar

Marius Nica -
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Prețul solicitat...

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

Ștefan Vlăsceanu -
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean