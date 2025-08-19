Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3

Un accident rutier grav s-a produs marți după amiază pe A3 București-Ploiești, pe raza comunei Bărcănești.

Misiunea salvatorilor prahoveni este în desfășurare, iar potrivit primelor informații transmise de aceștia, șase persoane ar fi în rănite, iar o alta în stare critică.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-ar fi produs din cauza exploziei unei anvelope.

Șoferul unui Volskwagen Sharan, în care se mai aflau alte șapte persoane, în timp ce se deplasa spre Ploiești, ar fi pierdut controlul volanului după explozia anvelopei și a intrat în glisiera metalică din mijlocul drumului.

Pentru preluarea victimelor a fost alertat și un elicopter SMURD,

Traficul rutier este blocat în totalitate pe sensul de mers spre Ploiești, devierea participanților la trafic realizându-se pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

Starea victimelor

1 victimă transportată de elicopterul SMURD la spital;

1 victimă transportată de echipajul SMURD TIM la spital, intubată;

1 victimă transportată de echipajul SMURD Balta Doamnei la spital;

4 victime au fost transportate de echipajele SAJ la spital;

a opta persoană implicată în accident nu prezintă leziuni.