Educatoare din Tinosu, rămase fără catedră din cauza comasării

Comasarea unităților de învățământ, efect al „Legii Bolojan” își arată deja efectele. În Prahova sunt 29 de instituții supuse comasării, prin contopire sau absorbție, cele mai multe fiind grădinițe, care vor fi alipite structurilor de învățământ mai mari. La Tinosu, spre exemplu, două educatoare, în loc să se pregătească de începutul noului an, au aflat că și-au pierdut posturile.

Legea 141/ 2025 (Legea Bolojan) a scos profesorii în stradă, aceștia amenințând cu blocarea deschiderii anului şcolar.

În timp ce unii dascăli protestează, alții au aflat că și-au pierdut catedra.

Este și cazul Anei Maria Stoicescu și al Elenei Costache, ambele educatoare la grădinițele din Predești și Pisculești, unde, până în vară, au învățat 19 copii.

„M-a anunțat directoarea că mi-am pierdut postul”

„În loc să mă pregătesc de începutul de an școlar, acum sunt speriată că nu știu dacă îmi voi găsi un alt post în urma ședinței de repartizare. Sunt educatoare de 2 ani. Am intrat în învățământ imediat după ce am absolvit Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Mă pregătesc pentru susținerea gradului al II-lea didactic și lucrul cu preșcolarii este ceea ce iubesc cel mai mult. Din păcate am fost anunțată că, din cauza comasării, din toamnă, catedra mea s-a desființat”, ne-a spus Ana Maria Stoicescu, dascăl care, la doar 28 de ani, a făcut, zilnic, naveta de la Ciorani în satul Predești. Asta a însemnat 50 km. dus și alți 50 întors pe un salariu net de 4600 de lei.

În aceeași situație este și colega sa de la grădinița din satul Pisculești. Elena Costache a fost, în ultimii doi ani, tot educator suplinitor. I-a convenit să ceară continuitate pe suplinire, în loc să se titularizeze, fiindcă, a povestit aceasta, „am găsit postul aproape de casă. Post de titular poate as fi găsit dar cine știe pe unde”.

La fel de dezamăgită a fost și ea în momentul în care directorul unității a informat-o că postul ei a fost desființat. Deși mai e puțin timp până la începerea anului școlar, Elena Costache spune că nu știe ce va face. Dacă nu va găsi o altă catedră va fi nevoită să se reprofileze.

Copiii vor fi relocați la Grădinița cu PN din Tinosu

În ceea ce îi privește pe cei 19 copii de la grădinițele din Predești și Pisculești, aceștia vor fi relocați la Grădinița cu Program Normal de la Tinosu. Primarul comunei, Iulian Gabriel Andrei ( PNL) a precizat că micuții, cu vârste de la 3 la 6 ani ,vor avea microbuz școlar la dispoziție și că urmează să aibă o discuție cu părinții pe această temă.

Spațiile intră în conservare

În ceea ce privește spațiile în care au funcționat cele două grădinițe desființate, primarul din Tinosu a mai precizat că acestea vor intra în conservare până li se va găsi o nouă întrebuințare.

