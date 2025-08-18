- Publicitate -
Într-o postare pe Facebook, Ligia Bucurică, ales local al Partidului România ân Acțiune, susține că a fost amenințată de un afacerist local a cărui soție este consilier PSD

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure din partea Partidului România în Acțiune, susține că a fost amenințată cu bătaia. Cel acuzat este un om de afaceri din zonă, a cărui soție este consilier local PSD. Contactat de Observatorul Prahovean, acesta respinge acuzațiile.

Ieri, consilierul local din Filpeștii de  Pădure, Ligia Bucurică (Partidul România în Acțiune) susține că a fost sunată de un om de afaceri local, Bogdan Chiriță. Acesta ar fi înjurat-o și amenințat-o cu bătaia. Motivul? Ar fi atras atenția în spațiul public asupra unui proiect de hotărâre de consiliu local.

Este vorba de intrarea în legalitate a unei construcții, dar și a stabilirii regimului juridic al terenului aferent clădirii aparținând omului de afaceri respectiv. Soția omului de afaceri, Alexandra Chriță, este consilier local PSD.

Ligia Bucurică a postat pe Facebook mesajul transmis telefonic de omul de afaceri respectiv:

Eveniment

Vânt puternic în nouă localități din Prahova

Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting de vânt puternic luni, în intervalul 12.45-19.00. Acestea sunt: Mizil, Ciorani, Colceag, Drăgănești, Baba Ana, Fulga,...
”Te urmăresc și unde te prind îți dau cu băta-n cap, baga-mi-as …în tine și familia ta, câți bani am investit eu in construcția… ( inchid ghilimelele ) am preferat să închid decât să vă aud exprimările vulgare – in continuare – tonul agresiv si limbajul colocvial”.

Contactat de Observatorul Prahovean, consilierul Partidului România în Acțiune a declarat că a depus deja plângere la Poliție pentru amenințare.

”În primele postări de pe Facebook, privind acel proiect, nici măcar nu i-am dat numele. În drum spre casă, când reveneam din concediu, m-a sunat să mă înjure și să mă amenințe. Am fost la Poliție și am depus plângere” a declarat Ligia Bucurică.

La rândul său, omul de afaceri Bogdan Chiriță respinge acuzațiile consilierului local.

”Este total fals ce spune doamna consilier. Am sunat-o să o întreb de ce combină lucrurile, dar nu ai cu cine să vorbești. Nu am amenințat-o cu moartea! Eu sunt curat, nu am vreun dosar, nimic!”, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Bogdan Chiriță.

Președintele Partidului România în Acțiune, Mihai Apostolache, a condamnat amenințările primite de consilierul local din Filipeștii de Pădure.

”Conform Codului Administrativ, aleșii locali beneficiază de protecția legii în exercitarea mandatului. Un astfel de incident este o încălcare gravă a legii” a transmis Apostolache.

