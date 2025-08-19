- Publicitate -

„Genius Loci: There’s a silence in the walls” – Anuala de Artă Urbană Artown NOW

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Orașul vorbește, chiar și atunci când tace. În fisurile zidurilor, în urmele afișelor dezlipite, în straturile de culoare peste care se pictează din nou, între cărămizile vechi și cărămizile noi rămâne o memorie care nu se lasă ștearsă. „Genius Loci: There’s a silence in the walls” este invitația de a observa și a interacționa cu această simbioză de straturi, decupate din stradă și rearanjate în muzeu.

Expoziția vine ca urmare a unui exercițiu continuu inițiat de Artown NOW. Acela de a provoca spațial arta și percepția asupra ei: Cum arată o pictură murală adusă într-un muzeu? Ce rămâne dintr-o lucrare de stradă atunci când nu mai e supusă uzurii? Și invers: cum se transformă un artist obișnuit cu spații convenționale, atunci când lucrează direct în stradă, între mașini, cabluri și graffiti? Este posibilă o simbioză reală între aceste două medii? Dacă nu, cum putem construi una?

„Genius Loci: There’s a silence in the walls” aduce exteriorul în interior și pune față în față aceste două lumi, pentru a vedea dacă ele se pot împleti natural.

Miezul narativ al expoziției pornește de la ideea că fiecare loc are un spirit al lui – un genius loci –, o memorie tăcută, inscripționată, fie că vorbim despre fațada unei clădiri părăsite, holul unui spațiul muzeal sau arta care-și face loc prin straturile unui oraș și devine parte din identitatea lui.

„Genius Loci: There’s a silence in the walls” va suprinde atât intenția de a aduce exteriorul în interior, cât și de a captura cât mai aproape de adevăr spiritului locului: astfel, arta urbană creată în Ploiești în cadrul Artown Festival este replicată, reinterpretată și rearanjată în Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. Paste-ups, murale, aceste fragmente vizuale recognoscibile de oraș devin parte dintr-un colaj viu, unde granițele teritoriale se dizolvă. Zidurile muzeului se prelungesc în stradă, iar strada pătrunde în pereții muzeului.

Nu vorbim doar de un transfer fizic al lucrărilor. Este o explorare a felului în care sensurile lor se schimbă atunci când le scoți din contextul original. Strada le dă energie brută, spontaneitate, imperfecțiune. Muzeul le dă timp, concentrare, protecție. Împreună, cele două spații vor spune o poveste ce are sens doar când sunt împreună.

Vernisajul va avea loc miercuri, 20 august, la ora 17:00.
Evenimentul va include o conversație cu artistic board-ul Artown NOW despre evoluția artei urbane în România și despre felul în care această formă de expresie poate rescrie nu doar zidurile orașelor, ci și rolul instituțiilor culturale.

Perioada expoziției: 20 august-7 septembrie 2025
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” – Bd. Independenței Nr. 1, Ploiești
Curatori: Oana Barbonie & Livia Florea

Artown NOW este o anuală de artă urbană care provoacă modurile de a privi arta și spațiul,   încurajând narațiunile noi care apar atunci când lucrezi împreună cu, dar și pentru spiritul locului.

Artown NOW este co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național, care nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

