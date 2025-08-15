- Publicitate -

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Prima primărie din țară care a achiziționat un automat pentru reciclarea sticlelor, prin programul RETURO, este în Prahova. „Investiția, în cuantum de 25.000 de euro, va fi amortizată în maximum trei ani”, a precizat Alin Remus Staicu (PNL), primarului comunei comunei Cerașu.

Prima primărie din țară care a achiziționat un automat pentru reciclarea sticlelor, prin sistemul de returnare-garanție, este la Cerașu.

Inițiativa de achiziționare a automatului s-a înfiripat, potrivit primarului comunei Cerașu, anul trecut, când s-a constatat că oamenii din Cerașu erau nevoiți să meargă peste 30 de kilometri, la Vălenii de Munte, să recicleze sticlele.

Cât a costat investiția

Primarul comunei Cerașu susține că o altă problemă din localitate o reprezenta aruncarea sticlelor pe domeniul public, în condițiile în care niciun magazin din comună nu avea un astfel de aparat.

„Suntem prima primărie din țară care a achiziționat un astfel de automat pentru colectarea selectivă a ambalajelor cu garanție. Investiția, în cuantum de 25.000 de euro, va fi amortizată, estimăm noi, în maximum trei ani.

Ideal ar fi fost să cumpere acest aparat agentii economici de pe raza comunei, însă aceștia nu au avut capacitatea financiară”, a precizat Alin Remus Staicu, primarul comunei Cerașu.

Câți bani ajung în bugetul local

Automatul generează, pe de altă parte, bani la bugetul local. Pentru fiecare sticlă reciclată, Primăria Cerașu încasează 0,15 lei.

„Sistemul implementat la Cerașu este simplu. Cetățenii aduc ambalajele la primărie și le introduc în aparat.

Ulterior aceștia primesc un bon în care este menționată suma, iar cu bonul poate să meargă la magazinele înrolate în sistemele Returo de unde pot să-și pot cumpere produse alimentare. Pentru Primăria Cerașu există și un alt avantaj

Pentru fiecare ambalaj introdus în sistem primăria încasează 0,15 lei, bani virați automat de Returo în fiecare lună la bugetul local”, a precizat edilul din Cerașu.

Zeci de mii de ambalaje colectate la Cerașu

Primarul comunei Cerașu susține că, după achiziționarea aparatului, în comună n-au mai fost aruncate sticlele.

„Aparatul ne ajută și prin faptul că reducem gunoaiele, dar ne ajută și la raportarea anuală pentru că există o țintă pe care trebuie să o îndeplinim, și practic ne ajută să aflăm câte tone de ambalaj sunt colectate pe raza comunei”, a precizat primarul comunei Cerașu.

Până acum zeci de mii de ambalaje au fost colectate cu ajutorul automatului de la Primăria Cerașu. Gradul de colectare este atât de mare încât mașina care transportă ambalajele ajunge de două ori pe săptămână în comună.

