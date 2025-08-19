- Publicitate -

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care ”înghite” deșeuri depozitate ilegal pe mal. Sau ”jungla” din care firul de apă nu se mai vede pe perioada estivală. Ei bine, lucrurile se schimbă!

Ploiești pentru oameni, o asociație formată din oameni inimoși, cu spirit civic, încearcă să transforme pârâul Dâmbu din zona cartierului Mihai Bravu într-o scenă în aer liber pentru diverse evenimente. Observatorul Prahovean este partnerul media oficial al evenimentului ”Dâmbu pentru oameni”.

Vorbim de ateliere pentru copii, tur istoric ghidat, plimbări cu bicicleta, dezbateri, proiecții de film. Toate în perioada 31 august-13 septembrie. Programul oficial, pe zile, poate fi accesat AICI

Proiectul este construit prin munca voluntară a unei echipe mici, cu sprijin din partea partenerilor și contribuții din partea comunității.
Dacă vrei să o susții, o poți face și tu, astfel:
– oferind o donație (detalii aici: https://ploiestipentruoameni.ro/implica-te/#doneaza )
– devenind voluntar pentru sezonul comunitar Dâmbu pentru oameni: https://bit.ly/voluntardambu

Marți, 19 august, în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, Marius Nica i-a avut invitați pe doi dintre membrii asociației ”Ploiești pentru oameni”, care organizează aceste evenimente pe malul Dâmbului.

Emisiunea poate fi urmărită aici:

