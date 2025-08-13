Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor

Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va transforma într-un spațiu de evenimente sociale și culturale, în aer liber.
Asociația Ploiești pentru oameni lansează în perioada 31 august – 14 septembrie 2025 un sezon de evenimente comunitare desfășurate în weekenduri pe malul pârâului Dâmbu, în zona cartierului Mihai Bravu din Ploiești.
Cu titlul „Dâmbu pentru oameni”, programul include ateliere creative pentru adulți și copii, activități sportive, proiecții de film în aer liber, discuții despre istoria și viitorul zonei, activități de ecologizare. Accesul este gratuit.
Potrivit unui comunicat al organizatorilor, proiectul aduce la un loc cultura, sportul, grija față de mediu într-un program coerent, valorifică un spațiu ignorat, adesea considerat marginal, oferă un model replicabil în alte cartiere din oraș, fiind desfășurat exclusiv pe bază de voluntariat.
Programul evenimentelor
Sezonul comunitar „Dâmbu pentru oameni” este organizat de Asociația Ploiești pentru oameni, cu activități sprijinite de: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU, Outhentic Cycling Romania – Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu, Escamonde Ploiești.