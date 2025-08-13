- Publicitate -

Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor

Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va transforma într-un spațiu de evenimente sociale și culturale, în aer liber.

Asociația Ploiești pentru oameni lansează în perioada 31 august – 14 septembrie 2025 un sezon de evenimente comunitare desfășurate în weekenduri pe malul pârâului Dâmbu, în zona cartierului Mihai Bravu din Ploiești.

Cu titlul „Dâmbu pentru oameni”, programul include ateliere creative pentru adulți și copii, activități sportive, proiecții de film în aer liber, discuții despre istoria și viitorul zonei, activități de ecologizare. Accesul este gratuit.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, proiectul aduce la un loc cultura, sportul, grija față de mediu într-un program coerent, valorifică un spațiu ignorat, adesea considerat marginal, oferă un model replicabil în alte cartiere din oraș, fiind desfășurat exclusiv pe bază de voluntariat.

Programul evenimentelor

31 August

10:00-11:00: Atelier lectură copii, cu Oana Purice, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU

11:00-12:30: O plimbare prin istoriile Dâmbului, cu Lucian Vasile, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU

19:45-21:45: Proiecție film: Checker Tobi și călătoria spre râurile zburătoare, oferită de Goethe-Institut

6 Septembrie

09:00-12:00: Atelier fotografie pe firul Dâmbu, cu Cătălin Munteanu, Escamonde Ploiești

12:00-13:30: Colaj urban, cu Alex Baciu, Artown NOW

7 Septembrie

11:00-12:30: Panel discuții: Ce facem cu Dâmbu? Dialog pentru viitor

19:45-21:45: Proiecție film: Àma Gloria, organizată în parteneriat cu Institutul Francez din România

13 Septembrie

09:00-10:30: Tur cu biciclete pe firul Dâmbului, cu Outhentic Cycling Romania, sprijinit de Ambasada Țărilor de Jos din România

11:00-12:30: Panel discuții: Orașul care ne mișcă. Dialog despre mobilitatea urbană, cu sprijinul Ambasadei Țărilor de Jos din România

19:45-21:45: Proiecție film: Why we cycle, oferită de Ambasada Țărilor de Jos din România

Sezonul comunitar „Dâmbu pentru oameni” este organizat de Asociația Ploiești pentru oameni, cu activități sprijinite de: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU, Outhentic Cycling Romania – Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu, Escamonde Ploiești.

