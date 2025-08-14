Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, difuzat joi, 14 august.
Subiectele abordate au fost următoarele:
Două tinere filmate când fac ”cascadorii” pe drumurile din Prahova
De ce a evadat deținutul din Penitenciarul Mărgineni, prins la Vărbilău
Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto
Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval
Măsurile lui Bolojan și ”frăția” PSD-AUR-POT
Republik Fest, evenimentul toamnei la Ploiești