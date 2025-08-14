- Publicitate -

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, difuzat joi, 14 august.

Subiectele abordate au fost următoarele:

Două tinere filmate când fac ”cascadorii” pe drumurile din Prahova
De ce a evadat deținutul din Penitenciarul Mărgineni, prins la Vărbilău
Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval
Măsurile lui Bolojan și ”frăția” PSD-AUR-POT
Republik Fest, evenimentul toamnei la Ploiești

Înregistrarea podcastului poate fi urmărită aici:

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

3
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

0
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...
Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

0
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...
Accident cu fugă de la fața locului pe DN1A. Șoferul era beat

0
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
