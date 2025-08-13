Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani care a evadat marți seara din Penitenciarul Mărgineni a fost prins prins miercuri în jurul prânzului în Poiana Vărbilău, localitatea de domiciliu.

Bărbatul a fost găsit de polițiști în podul unei locuințe și încătușat. Condamnat definitiv la cinci ani și zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, acum bărbatul va avea de executat în plus și o pedeapsă aferentă fugii din penitenciar.

Cum a evadat

Ion Miloșiu a reușit a reușit să fugă din Penitenciarul Mărgineni după ce a escaladat gardul închisorii, profitând de lipsa pazei umane.

Deținutul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri, a escaladat gardul penitenciarului, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Deținutul lucra la bucătăria închisorii. Bucătarul penitenciarului trebuia să îl supravegheze pe individ, însă, când a cesta s-a dus să ofere masa deținuților, bărbatul a profitat și a fugit.

Paznicii au fost scoși în urmă cu aproximativ trei săptămâni, însă conducerea penitenciarului ar fi trebuit să înconjoare postul de pază și să învelească scările în sârmă ghimpată, ceea ce nu s-a întâmplat.

Cum a fost prins

În urma cercetărilor și investigaților efectuate, polițiștii prahoveni au reușit să-l găsească pe Ion Miloșiu miercuri, în jurul orei 11.30, în podul unei locuințe din Poiana Vărbilău.

Acesta nu s-a opus încătușării, a fost imobilizat și transportat la secția de poliție pentru audieri

Motivul evadării

Observatorul Prahovean a aflat motivul care l-a determinat pe Ion Miloșiu să evadeze seara trecută din penitenciarul Mărgineni: gelozia.

Prahoveanul a fost încarcerat în urmă cu câteva luni, fiind condamnat la o pedeapsă de cinci ani și zece luni pentru act sexual cu un minor. Victima în acest dosar a fost chiar soția/concubina bărbatului, alături de care are doi copii.

Situația acestora a ajuns în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși împreună la furat, în zona orașului Slănic. În momentul în care au fost luați la întrebări de polițiști, fata a recunoscut că are mai puțin de 18 ani, fapt ce i-a adus bărbatului o nouă acuzație.

În puținele luni de când se află în spatele gratiilor, Ion Miloșiu și-a făcut aici un prieten, coleg de celulă, care a fost eliberat de puțin timp.

Înainte ca acesta din urmă să părăsească închisoarea, prahoveanul l-a rugat să-i ducă soției sale, la Poiana Vărbilău, puținii bani pe care a reușit să-i câștige în spatele gratiilor din muncă, pentru a avea grijă de copii.

Numai că, potrivit familiei prahoveanului evadat, dar și a unor surse din anchetă, odată ajuns la Poiana Vărbilău, prietenul lui Miloșiu a început să trăiască cu soția acestuia.

Ba mai mult, Miloșiu a fost și sunat de către cel pe care îl considera prieten, în perioada în care se aflau amândoi în spatele gratiilor, pentru a-i spune să-și ia gândul de la partenera sa.

Acest lucru l-a făcut pe prahoveanul de 32 de ani să-și iasă din minți și să ajungă cu orice preț acasă, fără să țină cont că evadarea ar putea să-l coste ani în plus la pedeapsa inițială.