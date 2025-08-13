Deținutul evadat a fost prins în Prahova

Polițiștii au reușit să-l prindă pe deținutul în vârstă de 32 de ani evadat marți seara din Penitenciarul Mărgineni, unde ispășea o pedeapsă pentru act sexual cu minor.

Vă reamintim că este vorba de un bărbat din satul Poiana Vărbilău din Prahova. Acesta mai are un frate care este închis la Penitenciarul Ploiești.

Prahoveanul de 32 de ani a reușit să fugă din Penitenciarul Mărgineni după ce a escaladat gardul închisorii, profitând de faptul că în urma cu câteva săptămâni conducerea a renunțat la paza umană, urmând să amplaseze camere de supraveghere.

Potrivit surselor Observatorul Prahovean, deținutul a fost prins pe raza județului Prahova, chiar în comuna de domiciliu, Vărbilău. Acesta s-ar fi ascuns în podul unei case

Bărbatul riscă acum prelungirea pedepsei inițiale. Părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepsește conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei an.

UPDATE: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, au desfășurat activități specifice, pentru depistarea unui bărbat, de 32 de ani, din județul Prahova, privat de libertate, care, la data de 12 august a.c., a evadat din Penitenciarul Mărgineni.

Pe parcursul misiunii, forțele de ordine au acționat în regim continuu, desfășurând verificări în teren, descinderi în imobile, filtre rutiere și căutări în zonele împădurite, pentru a restrânge aria de deplasare a fugarului și a-l localiza cât mai rapid.

Cooperarea strânsă între structurile implicate a permis mobilizarea resurselor umane și logistice necesare, asigurând un răspuns prompt și eficient.

Astfel, astăzi, 13 august 2025, în jurul orei 11:30, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii au depistat persoana căutată, ascunsă în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

La activitățile de căutare au participat și lucrători din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.