Cum a reușit un deținut să evadeze din Penitenciarul Mărgineni

Polițiștii sunt în alertă maximă după ce un deținut a reușit seara trecută să evadeze din Penitenciarul Mărgineni din Dâmbovița. Bărbatul este din Prahova, satul Poiana Vărbilău. are 32 de ani și era închis pentru săvârșirea actelor sexuale cu un minor.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul care a reușit să păcălească vigilența paznicilor mai are un frate, care este închis la Penitenciarul Ploiești.

Aceleași surse au mai precizat că fuga a fost posibilă după ce bărbatul a escaladat gardul închisorii, profitând de faptul că în urma cu câteva săptămâni conducerea penitenciarului a renunțat la paza umană, urmând să amplaseze camere de supraveghere.

Evadarea de marți seara din Penitenciarul Mărgineni este prima de acest fel din istoria recentă a închisorii.

Exclusiv Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite au fost contractate de o femeie, cu AVC, în urma spitalizării la Spitalul de Urgență...

- Publicitate -

Deținutul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri, a escaladat gardul penitenciarului, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Deținutul lucra la bucătăria închisorii. Bucătarul penitenciarului trebuia să îl supravegheze pe individ. Însă, când a cesta s-a dus să dea masa deținuților, bărbatul a profitat și a fugit.

Paznicii au fost scoși în urmă cu aproximativ trei săptămâni, însă conducerea penitenciarului ar fi trebuit să înconjoare postul de pază și să învelească scările în sârmă ghimpată, ceea ce nu s-a întâmplat, potrivit Antena 3.

- Publicitate -

Părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepsește conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei an.

Deținutul are înălțimea de 1,70 m, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri, șapcă neagră.