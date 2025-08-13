- Publicitate -

Cum a reușit un deținut să evadeze din Penitenciarul Mărgineni

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Polițiștii sunt în alertă maximă după ce un deținut a reușit seara trecută să evadeze din Penitenciarul Mărgineni din Dâmbovița. Bărbatul este din Prahova, satul Poiana Vărbilău. are 32 de ani și era închis pentru săvârșirea actelor sexuale cu un minor.

- Publicitate -

UPDATE: Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

UPDATE: Deținutul evadat a fost prins în Prahova

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul care a reușit să păcălească vigilența paznicilor mai are un frate, care este închis la Penitenciarul Ploiești.

Aceleași surse au mai precizat că fuga a fost posibilă după ce bărbatul a escaladat gardul închisorii, profitând de faptul că în urma cu câteva săptămâni conducerea penitenciarului a renunțat la paza umană, urmând să amplaseze camere de supraveghere.

Evadarea de marți seara din Penitenciarul Mărgineni este prima de acest fel din istoria recentă a închisorii.

Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite au fost contractate de o femeie, cu AVC, în urma spitalizării la Spitalul de Urgență...
- Publicitate -

Deținutul s-a urcat pe acoperișul unei clădiri, a escaladat gardul penitenciarului, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Deținutul lucra la bucătăria închisorii. Bucătarul penitenciarului trebuia să îl supravegheze pe individ. Însă, când a cesta s-a dus să dea masa deținuților, bărbatul a profitat și a fugit.

Paznicii au fost scoși în urmă cu aproximativ trei săptămâni, însă conducerea penitenciarului ar fi trebuit să înconjoare postul de pază și să învelească scările în sârmă ghimpată, ceea ce nu s-a întâmplat, potrivit Antena 3.

- Publicitate -

Părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepsește conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei an.

Deținutul are înălțimea de 1,70 m, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri, șapcă neagră.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

2
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

4
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Economic

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

0
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință...
Administrație

Republica Tinerilor, în weekend, la Ploiești. Programul evenimentelor

1
Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor va continua, în...
Eveniment

Autobuz electric nou, tractat în Ploiești. Explicația TCE

0
Proaspăt intrat în circulație în Ploiești, unul dintre autobuzele...
Eveniment

Deținutul evadat a fost prins în Prahova

0
Polițiștii au reușit să-l prindă pe deținutul în vârstă...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

5
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

45
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Autobuz electric nou, tractat în Ploiești. Explicația TCE

Ștefan Vlăsceanu -
Proaspăt intrat în circulație în Ploiești, unul dintre autobuzele...

Deținutul evadat a fost prins în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au reușit să-l prindă pe deținutul în vârstă...

Accident în Ploiești provocat de un polițist. Reacția Poliției Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Un polițist al Serviciului de Investigații Criminale, aflat în...

De ce nu merg semafoarele de la Kaufland Vest Ploiești

Marius Nica -
Mai mulți cititori ne-au sesizat că semafoarele de pe...
- Publicitate -

Gratuitate pentru olimpici la Republik Fest 2025

Luiza Toboc -
O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea...

Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria

Ștefan Vlăsceanu -
Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de...

Accident pe strada Cameliei din Ploiești. Trafic restricționat

Luiza Toboc -
Accident pe strada Cameliei din Ploiești. Traficul la această...

Filtre în Prahova. Un bărbat a evadat de la penitenciarul Mărgineni

Luiza Toboc -
Un individ din satul prahovean Poiana Vărbilău a evadat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean