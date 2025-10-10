Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de Maria Corina Machado

Maria Corina Machado a fost desemnată câștigătoarea prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace în 2025.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat organizației japoneze „Nihon Hidankyo”, alcătuită din supraviețuitori ai bombardamentelor nucleare asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii – unei femei care ține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai adânci.

În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în timpurile recente”, afirmă Comitetul Nobel în comunicatul de presă publicat odată cu anunțarea câștigătorului.

„Doamna Machado a fost o figură esențială și unificatoare într-o opoziție politică ce fusese cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și un guvern reprezentativ”, subliniază Comitetul Nobel.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepția Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, conform instrucțiunilor lăsate de inventatorul suedez Alfred Nobel în testamentul său.

Premiile Nobel acordate în acest an: