Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul al României, în Canada, la Toronto. Cum a fost posibil? Printr-o detașare de la primărie la Ministerul Afacerilor Externe, reînnoită o dată la șase luni.

Funcționari din primării, detașați ca diplomați

273 de angajați din instituții centrale și locale erau detașați, la jumătatea acestui an, la consulate și ambasade ale României în străinătate, potrivit profit.ro.

A fost posibil pentru că actuala legislație permite ca funcționarii să poată fi trimiși în misiune temporară în străinătate, cu funcții echivalente gradelor diplomatice și consulare. Ei nu mai sunt obligați să promoveze concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular.

De la ”relații cu publicul” la Primăria Podeni, consul în Canada

Dintre cei ajunși în corpul diplomatic prin detașare, peste 50 sunt de la autorități și instituții locale. Printre aceștia se numără și un angajat al Primăriei Podenii Noi. Este vorba de Alin-Gabriel Constantin, care în prezent este consul la Consulatul General al României la Toronto.

Înainte de a ajunge consul român în Canada, acesta a lucrat la compartimentul ”Relații cu publicul”. Primarul comunei Podenii Noi, Mihai Alionte (PSD), are numai cuvinte de laudă la adresa angajatului său.

”E un băiat extraordinar, răspunde mereu la telefon”

”Alin e un băiat capabil, care a făcut multe lucruri bune pentru oamenii din comună chiar și după ce a fost detașat la consulatul din Toronto. Când era la noi răspundea la telefon la orice oră. Ministerul de Externe l-a cerut de la noi. Înainte de a ajunge în Canada a mai fost și la un consulat din Egipt. Acolo, el s-a ocupat de repatrierea românului care a murit atacat de rechini și a salvat alți doi români condamnați la moarte”, a declarat primarul Alionte, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

Întra-adevăr, potrivit unui anunț din 2015 al Ambasadei României la Cairo, Alin Constantin a fost chiar şeful Secţiei Consulare.

Detașare reziliată de noul ministru de Externe

Acum, edilul din Podenii Noi este revoltat că noua conducere a Ministerului Afacerilor Externe a decis ca astfel de detașări să fie reziliate. Astfel, angajatul său va reveni în scurt timp, la primărie.

”Am primit o adresă de la MAE că detașarea lui Alin va înceta, deși aceasta era reînnoită la șase luni. Puteau să-l lase măcar până expira, la 30 ianuarie. Sunt alte jocuri la mijloc. Noul ministru de externe (n.r. Oana-Silvia Țoi, membru USR) trebuia să analizeze foarte bine situația, înainte să facă asta. Pentru că Alin este un om deosebit, profesionist. Eu, de exemplu, când am venit la primărie, în 2012, am oprit toți oamenii buni. Doa cei care nu s-au îndreptat au plecat” a spus Alionte.

Cu ce se ocupă consulatul României la Toronto

Potrivit prezentării oficiale, Consulatul României la Toronto a fost resdeschis în anul 1991 ”din dorința și necesitatea de a înlesni rezolvarea problemelor pe care le au originarii și cetățenii români din Canada, de a asigura comunitatea identitară în jurul valorilor comune ale acestora: limbă, istorie, cultură, tradiții; pentru păstrarea și dezvoltarea legăturilor cu România”.

De asemenea, ”echipa Consulatului General își propune, în primul rând, să îmbunătățească calitatea serviciilor consulare și să răspundă așteptărilor și nevoilor cetățenilor români care locuiesc în circumscripția consulară”.

Ultima acțiune notabilă a consulatului a fost organizarea în luna iunie a unui concert simfonic, iar următorul eveniment este un târg de carte în septembrie.

De la hingheri, în Filipine

Scandalul detaşărilor din Ministerul de Externe a început de la cazul Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu. După ce a lucrat o lună la la primăria sectorului 4, a fost trimisă vice-consul la New York.

Observatornews a descoperit că de la o primărie din Ilfov, un angajat a fost detaşat la peste 15.000 de kilometri distanţă, la consulatul din Australia. Altul a ajuns de la primăria din Filipeşti-Bacău viceconsul la Paris, iar de la Năvodari a plecat consulul general al României la Chicago. După ce a lucrat la hingheri, o persoană a ajuns la ambasada din Filipine, iar un angajat de la primăria unei comune din Bihor este referent la Sfântul Scaun de la Vatican.

Lista detașărilor din MAE este disponibilă AICI