Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -
Provocare riscantă în online

Provocarea care ucide. Două tinere din Prahova își filmează ”cascadoria”

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Fără teama de a folosi cuvântul ”prostie”, vorbim astăzi despre două tinere din Prahova care imită o ”cascadorie” la modă în online, o cascadorie similară aducând moartea unui polițist.

- Publicitate -

În goana stupidă după likeuri, după faimă ieftină obținută prin acțiuni iresponsabile, două tinere din Prahova sunt acum în atenția poliției, urmare a unei filmări pe care chiar ele au postat-o.

În timp ce una conduce pe un drum public, cealaltă tânără stă pe capota mașinii și face gesturi în ritmul muzicii pe care o ascultă.

În orice clipă, mai ales la o frânare sau într-o curbă, cea de pe capotă riscă să pice pe carosabil și să se accidenteze grav sau chiar să își piardă viața.

Administrație

Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după ce ultima nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi se...
- Publicitate -

Încurajate de ”succesul” cascadoriei și vrând să demonstreze (greu de spus ce…), cele două decid să publice imaginile pe conturile lor de Instagram. Ajung rapid ”vedete”, cei mai înfocați admiratori fiind chiar polițiștii care acum le cercetează. După publicarea filmulețului în Observatorul Prahovean (video la finalul articolului), IPJ Prahova a demarat cercetările, urmând să revenim în scurt timp cu rezultatele acestora.

Au ignorat o cascadorie similară care a dus la moartea unui polițist tânăr

Date fiind circumstanțele în care se fac astfel de filmări, te-ai fi așteptat la mulți să accepte o astfel de provocare stupidă, mai puțin la un polițist.

Din nefericire, chiar zilele trecute, un accident stupid a avut ca victimă un polițist tânăr, în vârstă de 22 ani. Împreună cu doi prieteni, acesta a plecat la plimbare cu o mașină prin comuna Jariștea, județul Vrancea. El și un alt individ s-au urcat pe capota autoturismului. La un moment dat, șoferul a pus o frână bruscă, moment în care cei doi au căzut și s-au lovit puternic de carosabil.

- Publicitate -

Inițial, nu au sunat la 112, deoarece păreau bine, însă, după câteva ore, tânărului polițist i s-a făcut rău și a intrat în șoc traumatic sever. A fost chemată ambulanța și ambii băieți căzuți de pe capotă au fost transportați la Spitalul Județean Focșani.

Starea polițistului angajat la SRPT Galați s-a agravat și a fost transferat la un spital din Iași. Joi seară, inima tânărului polițist a încetat să mai bată, în ciuda eforturilor medicilor.

Colegii săi din IPJ au confirmat: „Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident rutier, în urma căruia un tânăr de 22 de ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la o unitate medicală.

Auto-moto

Accident în cartierul ploieștean Mitică Apostol. Patru persoane rănite

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1A, în municipiul Ploiești - cartier Vest. patru persoane au fost rănite, după ce două autovehicule au intrat...
- Publicitate -

Din verificările preliminare efectuate a rezultat că, în noaptea de 02/03 august a.c., un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism pe raza localității Jariștea, iar la un moment dat, doi pasageri, ambii în vârstă de 22 de ani, aflați în exteriorul autoturismului, au suferit leziuni.

Șoferul și unul dintre pasageri, care a suferit leziuni minore, au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. Polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Vrancea.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

0
Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se...
Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Social

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Eveniment

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident în cartierul ploieștean Mitică Apostol. Patru persoane rănite

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1A, în municipiul...

Biciclist accidentat în zona podului de la Gara de Sud Ploiești

Claudiu Vasilescu -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost...

Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe...

Șoferul care a ”zburat” prin cartierul Albert, identificat

Marius Nica -
După ce un șofer a circulat cu o viteză...
- Publicitate -

Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

David Mihalache -
Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de...

Lista camerelor de vinieta. Unde sunt în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere...

Cum verifici dacă mașina ta e vizată de o rechemare în service

Ștefan Vlăsceanu -
Registrul Auto Român (RAR) a pus la dispoziție posesorilor...

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Marius Nica -
Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean