Provocarea care ucide. Două tinere din Prahova își filmează ”cascadoria”

Fără teama de a folosi cuvântul ”prostie”, vorbim astăzi despre două tinere din Prahova care imită o ”cascadorie” la modă în online, o cascadorie similară aducând moartea unui polițist.

În goana stupidă după likeuri, după faimă ieftină obținută prin acțiuni iresponsabile, două tinere din Prahova sunt acum în atenția poliției, urmare a unei filmări pe care chiar ele au postat-o.

În timp ce una conduce pe un drum public, cealaltă tânără stă pe capota mașinii și face gesturi în ritmul muzicii pe care o ascultă.

În orice clipă, mai ales la o frânare sau într-o curbă, cea de pe capotă riscă să pice pe carosabil și să se accidenteze grav sau chiar să își piardă viața.

Încurajate de ”succesul” cascadoriei și vrând să demonstreze (greu de spus ce…), cele două decid să publice imaginile pe conturile lor de Instagram. Ajung rapid ”vedete”, cei mai înfocați admiratori fiind chiar polițiștii care acum le cercetează. După publicarea filmulețului în Observatorul Prahovean (video la finalul articolului), IPJ Prahova a demarat cercetările, urmând să revenim în scurt timp cu rezultatele acestora.

Au ignorat o cascadorie similară care a dus la moartea unui polițist tânăr

Date fiind circumstanțele în care se fac astfel de filmări, te-ai fi așteptat la mulți să accepte o astfel de provocare stupidă, mai puțin la un polițist.

Din nefericire, chiar zilele trecute, un accident stupid a avut ca victimă un polițist tânăr, în vârstă de 22 ani. Împreună cu doi prieteni, acesta a plecat la plimbare cu o mașină prin comuna Jariștea, județul Vrancea. El și un alt individ s-au urcat pe capota autoturismului. La un moment dat, șoferul a pus o frână bruscă, moment în care cei doi au căzut și s-au lovit puternic de carosabil.

Inițial, nu au sunat la 112, deoarece păreau bine, însă, după câteva ore, tânărului polițist i s-a făcut rău și a intrat în șoc traumatic sever. A fost chemată ambulanța și ambii băieți căzuți de pe capotă au fost transportați la Spitalul Județean Focșani.

Starea polițistului angajat la SRPT Galați s-a agravat și a fost transferat la un spital din Iași. Joi seară, inima tânărului polițist a încetat să mai bată, în ciuda eforturilor medicilor.

Colegii săi din IPJ au confirmat: „Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident rutier, în urma căruia un tânăr de 22 de ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la o unitate medicală.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat că, în noaptea de 02/03 august a.c., un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism pe raza localității Jariștea, iar la un moment dat, doi pasageri, ambii în vârstă de 22 de ani, aflați în exteriorul autoturismului, au suferit leziuni.

Șoferul și unul dintre pasageri, care a suferit leziuni minore, au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. Polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Vrancea.