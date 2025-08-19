Proiect: Salarii mai mici cu 30% la ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul Bolojan a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede, printre altele, reducerea salariilor cu 30% și concedieri de personal în cadrul unor autorități administrative autonome: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).
Proiectul, dacă va fi adoptat, va modifica Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Potrivit proiectului de lege până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor existente la 1 iulie 2025.
În același timp, vor fi elaborate noi organigrame care să reducă cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% numărul posturilor din serviciile suport față de situația de la 1 ianuarie 2025.
Tăierile vor afecta inclusiv conducerea acestor instituții și vor fi diminuate cu 30% față de nivelul din iulie 2025. Noile organigrame și niveluri de salarizare vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026.
Proiectul de lege este în prezent în transparență decizională. După finalizarea consultărilor publice, actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.
Sursa: stiripesurse.ro