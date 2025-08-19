Proiect: Salarii mai mici cu 30% la ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul Bolojan a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede, printre altele, reducerea salariilor cu 30% și concedieri de personal în cadrul unor autorități administrative autonome: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

- Publicitate -

Proiectul, dacă va fi adoptat, va modifica Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit proiectului de lege până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor existente la 1 iulie 2025.

În același timp, vor fi elaborate noi organigrame care să reducă cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% numărul posturilor din serviciile suport față de situația de la 1 ianuarie 2025.

Administrație Cum e Ploieștiul pentru cei cu dizabilități locomotorii Persoanele cu dizabilități locomotorii întâmpină dificultăți în mai multe zone din Ploiești, din cauza lipsei unor adaptări corespunzătoare. Obstacolele apar, atât pe străzi și...

- Publicitate -

Tăierile vor afecta inclusiv conducerea acestor instituții și vor fi diminuate cu 30% față de nivelul din iulie 2025. Noile organigrame și niveluri de salarizare vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026.

Proiectul de lege este în prezent în transparență decizională. După finalizarea consultărilor publice, actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Sursa: stiripesurse.ro