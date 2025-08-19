- Publicitate -

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

A fost protest spontan al angajaților de la Uzina Mecanică Plopeni în această dimineață. Muncitorii au întrerupt lucrul, cerând conducerii plata sporurilor și condiții decente de muncă.

Aproape 150 de angajați au întrerupt lucru în dimineața zilei de marți, 19 august. Aceștia au transmis conducerii că nu mai pot munci în condițiile actuale.

”Avem un singur wc. Oamenii își fac nevoile în pădure. Nu avem nici apă să ne spălăm pe față, de duș nici nu poate fi vorba” ne-a transmis unul dintre muncitori.

Acesta susține că venitul mediu este de 2500 de lei net, deși se muncește într-un mediu toxic.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții conducerii Uzinei Mecanice Plopeni au transmis că nu a fost vorba de o grevă:

Eveniment

Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în această dimineață, atât la nivelul orașului Ploiești cât și la nivelul județului Prahova. Potrivit IPJ Prahova,...
”Salariații au solicitat lămuriri privitoare la stadiul negocierilor privind acordarea unor sporuri la salariul de bază. Documentația întocmită pentru aprobarea sporurilor se află în proces de aprobare la ITM Prahova, aceasta necesitând un timp de rezolvare, conform legislației în vigoare. Salariații au fost lămuriți și activitatea se desfășoară în condiții normale”.

Uzina Mecanică Plopeni este o filială a Companiei Naționale Romarm SA, aflată în subordinea Ministerului Economiei. ROMARM este principalul furnizor de echipament militar, muniţie şi servicii de întreţinere din România. La Plopeni se produce muniție pe diferite calibre, de tip exploziv, trasor și perforant incediar trasor.

UPDATE Precizările conducerii UM Plopeni la acuzațiile muncitorului care a participat la protest:

În articol se afirmă că Avem un singur WC. Oamenii își fac nevoile în pădure. Nu avem nici apă să ne spălăm pe față, de duș nici nu poate fi vorba. Acest lucru este complet fals. Rețeaua de canalizare și alimentarea cu apă au fost refăcute integral încă de anul trecut. Grupurile sanitare, la fel ca și alte încăperi necesare, au fost prevăzute conform proiectării standard a constructorului și sunt distribuite pe fiecare atelier.

Din cei aproximativ 150 de salariați din sectorul pirotehnic, aceștia sunt împărțiți în mai multe ateliere, nu se află toți la comun. Astfel, fiecare atelier este dotat cu facilitățile necesare, inclusiv grupuri sanitare, în conformitate cu normele legale și cu standardele de siguranță și igienă.

În articol se mai menționează că „venitul mediu este de 2500 de lei net, deși se muncește într-un mediu toxic”. Această afirmație este de asemenea falsă. Venitul mediu pe uzină este de 3522 de lei net la care se adauga tichete de masa in valoare de 40 lei/zi, iar activitatea se desfășoară cu respectarea tuturor normelor de securitate și sănătate în muncă.

