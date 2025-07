Iancu Guda taxează atacurile lui Sorin Grindeanu

Analistul financiar Iancu Guda explică de ce a acceptat să facă parte, pro bono, din grupul consultativ pentru reformarea companiilor de stat și respinge acuzațiile venite din mediul politic.

Printr-un text publicat miercuri, 23 iulie, pe contul său de Facebook, analistul financiar Iancu Guda a povestit cum a ajuns să facă parte din grupul consultanților din mediul privat care vor ajuta Guvernul la reformarea companiilor de stat.

„Adevarul este urmatorul: Viceprim-Ministrul Romaniei, dl. Dragos Anastasiu, m-a sunat intr-o zi de duminica in jur de ora 17.00 (era inca la biroul de la guvern dupa o saptamana si weekend lung de munca) si mi-a spus in felul urmator: “Iancu, stiu ca te pricepi foarte bine la analiza financiara companii. Avem misiunea de a regandi strategia pentru monitorizarea si cresterea eficientei companiilor de stat care au pierderi. Vrem sa ne asiguram ca luam cele mai bune decizii, de aceea avem nevoie de cat mai multe sfaturi si idei de la oameni care se pricep. Vreau sa constitui un consiliu onorific consultativ, fara plata pentru niciun membru, cu participanti exclusiv din sectorul privat, fara apartenenta politica sau conflicte de interese. Vrei sa contribui? Cautam sa aducem cat mai multi experti care se completeaza reciproc, mai multe minti, idei mai bune!”. Mi-a spus ca este un demers initiat de el, cu sprijinul si sustinerea Prim-Ministrului Romaniei, dl. Ilie Bolojan.

Am zis pe loc: DA. Sa-mi pun expertiza mea si cunoasterea acumulata in peste 20 de ani de experienta pentru binele Romaniei, intr-un moment critic si pentru un subiect atat de important, oricand, cu toata deschiderea! Am intarit ideea ca NU vreau sa fiu remunerat, NU luam decizii executive sau operationale / punctuale pentru oricare dintre companiile detinute de stat, ca aportul consultativ este la nivel general de strategie si bune practici de guvernanta corporativa (ex: mecanisme generale de transparenta pentru companii, recomandari de audit si sisteme de verificare cheltuieli, achizitii si verificare furnizori, criterii pentru numirea membrilor consiliilor de administratie, formatul si remunerarea acestora, indicatori de performanta pentru evaluarea managementului acestor companii, bune practici de restructurare si guvernanta corporativa sau de valorificare a activelor neutilizate).

Este o onoare sa pot contribui alaturi de alti experti de top din Romania, cu specializari complementare, asa cum au fost anuntate deja la conferinta publica de ieri de catre dl. Dragos Anastasiu:

Speranta Munteanu, ex Senior Advisor al PwC (+15 ani) & KPMG (+10 ani) specializat in strategie de business, insolventa si restructurare, fondatoarea TMA (Turnaround Management Association Romania)

Mihaela Mitroi, ex PwC & EY (+ 20 ani experienta), Tax and Law, acum Managing Partner GTA Group (Tax, Financials and Accounting Advisory)

Crenguța Leaua, avocat recunoscut, specialist in arbitraj comercial international, avocata care a castigat pentru Romania procesul Gabriel Resources

Anca Grigorescu, avocat specializat in dreptul muncii cu experienta de peste 20 ani, coordonatoarea comitetului Dreptului Muncii la AmCham, AHK sau CDR

Eu am acumulat o experienta de aproape 20 de ani in analiza financiara companii, fiind in conducerea Coface Services, presedinte sau VP 8 ani la asociatia analistilor financiar bancari, lector IBR/ISF/FABIZ-ASE

Mai sunt discutii cu alti specialisti de top din sectorul privat, pe care personal ii admir si respect foarte mult pentru dovada de performanta la cel mai inalt nivel, asa cum au dovedid si cei care s-au alaturat deja. Este o mare onoarea sa contribuim pentru dezvoltarea economica a Romaniei, prin contributia consultativa pentru eficientizarea companiilor de stat, unde Romania are o mare si grava problema: subventiile platite de la bugetul public pentru acoperirea pierderilor companiilor de stat au crescut de la 8,1 mld lei (2020) pana la 17,1 mld lei (2024). Vedem companii de stat unde directorii generali sau membri din consiliul de administratie isi dubleaza, tripleaza sau cresc chiar de 4 ori remuneratia in ultimii ani desi firmele respective sunt pe pierdere din ce in ce mai mare sau au trecut pe profit din pix si tehnici contabile (amortizari, vanzari de active etc.)

Personal sunt dezamagit, dar deloc descurajat, sa observ declaratiile mai multor lideri politici care fac acuzatii nefondate, nejustificate si neadevarate despre acest demers, aruncand umbre de suspiciune privind:

Caracterul informal – acest grup nu este finalizat si nici nu a inceput sa lucreze la nimic. Au fost doar discutii de aderare, obiectivele dorite si modul de lucru. Dupa coagularea echipei grupul complet va fi public si formal.

Acces la secrete de stat – nu exista asa ceva, nici macar nu se lucreaza inca. Grupul va emite opinii consultative despre strategia generala privind restrucurarea companiilor ineficiente detinute stat.

Membri nu au raspundere – evident, pentru ca sunt doar niste opinii consultative. Raspunderea este asumata de cei care iau deciziile, respectiv ministerele sau autoritatile de rezort, conform legii

Intentii de manipulare a bursei pentru companii deja listate – o aberatie, scopul grupului consultativ fiind orientarea catre companiile ineficiente de stat care NU sunt listate. Cele care sunt deja la BVB sunt profitabile si deja foarte transparente

Recomand public dl. Grindeanu, precum si tuturor politicienilor care ataca sau arunca umbre de suspiciuni asupra acestui demers consultativ, sa dea dea dovada de MATURITATE si RESPONSABILITATE. Inainte sa atace, sa incerce sa inteleaga despre ce este vorba, ar fi putut afla toate acestea direct de la dl. Dragos Anastasiu extrem de simplu, cu un telefon. Cum cred politicienii ca pot atrage sau implica oameni profesionisti, realizati deja dpdv financiar, cu expertiza si performante la cel mai inalt nivel in sectorul privat? In niciun caz prin aceste atacuri nemeritate, nedocumentate si absolut nejustificate la prima initiativa CONSULTATIVA, fara sa cunoasca in realitate detalii ori sa se intereseze in mod direct! Cum transmit politicienii un mesaj de incredere si deschidere catre oameni buni din privat care au dovedit expertiza si performanta la cel mai inalt nivel? Oare cati experti de un asemenea calibru au intrat in politica in ultimul deceniu? Foarte putin spre deloc! Oare de ce? Oare se doreste? De ce se descurajeaza aceste initiative, prin minciuna si acuzatii nefondate, inca din stadiu incipient? De ce aceasta panica si agresivitate (care, de obicei, denota frica)? Nu stiu … dar aceste prime reactii nu fac decat sa-mi confirme ca initiativa este foarte buna, iar raspunsurile la aceste intrebari o sa apara in curand!

Inca o dezamagire: multi politicieni, sindicalisti sau bugetari se incapataneaza sa dovedeasca ca nu au inteles nimic din votul recent, puternic antisistem, si nevoia de REFORMA PROFUNDA. Nu inteleg contextul economic in care se afla Romania, sau implicatiile pentru viitor. Se gandesc mai mult la binele personal pe termen scurt, decat implicatiile economice si sociale generale pe termen mediu-lung. Asa nu se mai poate, decat maximum 3-4 ani. Daca nu aducem SCHIMBARI RADICALE bazate pe expertiza si reforma in administratia publica pentru a creste increderea romanilor in autoritati , sunt convins ca este ultimul guvern pro-european inainte de un dezastru national care poate lovi Romania cel mai tarziu in 2028-2030, cand se termina fondurile UE, incepe varful de pensionare al decreteilor din anii ’70 (presiune enorma asupra sistemului public de pensii) si dublarea investitiilor necesare pentru aparare. La noi criza poate fi mult mai grava comparativ cu situatia din Grecia si austeritatea profunda amplificata de Syriza intre 2015-2019.

Dar, gata cu dezamagirile si povestile lungi. Am simtit nevoia sa fac aceasta postare pentru ca lumea sa inteleaga adevarul. Gata, la treaba! Avem enorm de mult de munca pentru Romania” a scrie Iancu Guda pe pagina de Facebook.

