Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o Românie întreagă, și care și-au arătat dragostea pentru FC Petrolul Ploiești, merg, de luni, 8 septembrie, despărțite. Maria intră în clasa a V-a la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Moreni, în timp ce Ioana, mezina, va rămâne să studieze la școala din Filipeștii de Pădure. Dragostea pentru muzică și pentru țiteră, dar, mai ales pentru „Lupii Galbeni” nu le va despărți niciodată. (VIDEO la finalul textului).

- Publicitate -

Fetițele sunt cele două copile minune, extrem de talentate și vorbărețe, de fel din localitatea prahoveană Dițești, care au oferit momente emoționante pe scena de la „Românii au talent”.

Ioana Carolina și Maria Alexandra Bucur au moștenit de la mamă urechea muzicală, iar de la tată au împrumutat pasiunea pentru țiteră și pentru echipa „lupilor galbeni”, primul contact cu stadionul „Ilie Oană” fiind când surorile aveau nici trei ani.

Pentru că școala le desparte, Maria, care de luni intră la gimnaziu, a oferit foștilor colegi un moment de excepție. Cu multă emoție, micuța a încântat prin naturalețe și talent. Asta chiar dacă sora ei mai mică, Ioana, nu a însuflețit decât din umbră momentul de senzație.

Viața Prahovei Programul concertelor de la Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie Scene, muzică și povești, alături de familie și prieteni, la Republik Fest, primul festival fusion-simfonic din România. În a doua zi a festivalului, sâmbătă,...

- Publicitate -

VIDEO: