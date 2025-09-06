 

Rable abandonate pe domeniul public. Cum scapi de amendă

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Registrul Auto Român (RAR) a lansat un apel pentru persoanele care dețin rable abandonate pe domeniul public, în condițiile în care numărul acestora a devenit tot mai mare.

„Disconfort vizual, mediu înconjurător afectat, spațiu util ocupat, bani blocați! Acestea sunt efectele cu impact major generate de dezinteresul unor persoane față de gestionarea corectă a vehiculelor de care nu mai au nevoie.

Numărul vehiculelor abandonate pe spațiul public este în creștere, după cum arată cifrele colectate de pe site-urile diverselor autorități publice.

Acest lucru ne-a determinat să ne alăturăm demersurilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii și să derulăm o campanie de conștientizare a proprietarilor acestora.

Administrație

Republik Fest 2025. Programul traseului 40 barat

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat la ediția a doua, continuă, sâmbătă și duminică, la Parcul Bucov. Traseul 40 barat va...
Prin urmare, vă recomandăm ca, în spirit civic și din respect pentru mediul înconjurător si ceilalți cetățeni, să recurgeți la una dintre cele două pârghii pe care le aveți la îndemână, în cazul în care nu mai folosiți un vehicul:

  • vindeți vehiculul unei alte persoane, înainte ca acesta să ajungă o epavă, astfel veți obține un beneficiu financiar, iar noul proprietar va întreține vehiculul achiziționat pe durata folosirii sale, cu efecte benefice și asupra mediului înconjurător;
  • reciclați vehiculul prin intermediul programelor de casare, în cazul în care nu mai poate fi utilizat în siguranță, astfel veți obtine beneficii financiare pentru achiziționarea unui vehicul nou și mai puțin poluant, ceea ce va conduce la îmbunătățirea calității aerului.

Vă rugăm să nu uitați că orice vehicul abandonat pe spatiul public poate încurca traficul, care oricum este congestionat, ocupă spațiu care ar putea fi folosit într-un mod mult mai eficient, poluează prin degradare și, în ultimă instanță, poate genera penalizări financiare.

Autoritățile locale iau în evidență aceste vehicule și, dacă au ITP și RCA nevalabile, le ridică și le transportă în locuri special amenajate, de unde proprietarii pot reintra în posesia doar după achitarea unor taxe și amenzi.

Prin urmare, vă invităm să acționați responsabil și conștient cu privire la toate neplăcerile care decurg din abandonarea vehiculelor care nu vă mai sunt de folos”, au transmis reprezentanții RAR

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
