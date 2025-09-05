- Publicitate -

Muniția neexplodată, găsită la Păulești, e din al II-lea Război Mondial

Mai multe obuze au fost găsite, azi dimineață,pe raza comunei Păulești. O autospecială pirotehnică pentru transportarea muniţiilor neexplodate, de la Detașamentul 1 Ploiești s-a deplasat la fața locului, fiind identificate următoarele elemente de muniție: 11 proiectile explozive de calibrul 85 mm și alte 16 elemente de muniție.

Potrivit ISU Prahova este vorba despre  muniție rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Citește și: Obuze descoperite la Păulești. Intervin pirotehniștii ISU Prahova

„Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, alături de ofițerul specialist din cadrul Centrului Operațional Județean al ISU Prahova, au acționat în urmă cu puțin timp într-o misiune pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea Război Mondial, în zona pădurii din comuna Păulești.

Muniția va fi transportată la USISU Ciolpani

La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu autospeciala pirotehnică din dotare.

Au fost identificate următoarele elemente de muniție: 11 proiectile explozive de calibrul 85 mm și alte 16 elemente de muniție.

După colectarea acestora în siguranță, vor fi transportate de colegii noștri la USISU Ciolpani”, au transmis pompierii prahoveni.

Deopotrivă, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor ca, în momentul în care găsesc astfel de proiectile, în primul rând să nu le atingă sau să le lovească, chiar dacă sunt parțial îngropate în pământ sau se află la suprafață.

Recomandările ISU Prahova

„Muniția neexplodată este foarte periculoasă și de aceea oamenii trebuie să știe ce să facă atunci când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartușe sau altele asemănătoare.

În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, chiar dacă sunt parțial îngropate în pământ sau se află la suprafață.

Nu trebuie să le ridice pentru că nu au de unde să știe în ce stadiu se află acestea. Dacă nu sunt siguri ce fel de obiecte sunt, nu trebuie să le taie și nici să le folosească pentru improvizarea unor unelte sau ornamente.

Tot ce trebuie să facă cetățenii este să apeleze numărul de urgență 112 dacă descoperă obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce prezintă suspiciunea că ar fi elemente de muniţie neexplodată.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play”.

