Obuze descoperite la Păulești. Intervin pirotehniștii ISU Prahova

Mai multe obuze au fost găsite, azi dimineață,pe raza comunei Păulești. O autospecială pirotehnică pentru transportarea muniţiilor neexplodate, de la Detașamentul 1 Ploiești a ajuns deja la fața locului. Perimetrul a fost izolat.

Periculoasa descoperire a fost făcută în jurul orei 9.30, în timpul unor lucrări de excavare.

Imediat, dirigintele de șantier a sunat la 112, iar o echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului.

„În zonă a fost trimisă o autospecială pirotehnică de la Detașamentul 1 Ploiești în misiune de asanare muniție neexplodată. Potrivit protocolului, obuzele vor fi preluate și duse pentru distrugere la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (U.S.I.S.U.) Ciolpani”, a transmis ISU Prahova.

Vom reveni cu detalii.