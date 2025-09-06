- Publicitate -
Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în valoare de 450 de lei/lună, burse sociale de 300 de lei/lună, burse tehnologice de 300 de lei pe lună și burse pentru mame minore de 700 de lei/lună.

Din 8 septembrie, bursa de merit se acordă pentru maximum 15% din  numărul de elevi ai unei clase ,care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00, precum și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Bursa socială  fi de 300 lei/lună, iar de ea vor beneficia elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și professional, proveniți din medii socio-economice dezavantajate. Ajutorul financiar va fi acordat elevilor proveniți din familii cu venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitarii, din perioada 01.09.2024 – 31.08.2025, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Asta înseamnă că venitul net lunar nu trebuie să depășească suma de 1.287,5 lei/membru de familie/lună, având în vedere că salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată este de 4.050 lei lunar, iar salariul net este de 2.575 lei.

Bursa tehnologică va fi în cuantum  de 300 de lei/lună și este destinată elevilor din învățământul profesional și tehnologic, în scopul de a le ămbunătăți performanțele la învățătură.

Bursa pentru mame minore: va fi  și în anul școlar 2025 -2026b de 700 lei/lună. Ajutorul este acordat  mamelor minore,scopul fiind acela de a  preveni abandonul școlar.

Vă reamintim, în Prahova, în anul școlar anterior au fost acordate 43.059 burse, cele mai multe, 25.012, fiind cele sociale. Alți 10.309 elevi au primit burse de merit, 72 bursa de excelență olimpică,  2.025 bursa tehnologică, 18 care au primit bursa pentru mame minore și 23 de bursieri etnici moldoveni.

