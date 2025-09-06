Din culisele Republik Fest. Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -
Lista localităților din Prahova unde au avut loc incendii de vegetație

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă, la mai multe incendii de vegetație uscată izbucnite în Prahova. „Arderea vegetației uscate pentru igienizarea câmpurilor este strict interzisă!”, este atenționarea ISU Prahova.

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, până la această oră, în mai multe cazuri pentru localizarea și lichidarea unor incendii de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere.

Lista localităților din Prahova unde au fost semnalate incendii

  • Orașul Băicoi, 70 mp vegetație uscată și deșeuri, au acționat 4 subofițeri cu o autospecială de stingere.
  • Comuna Bănești, str. Gherghiceni, aproximativ 100 mp, au acționat 4 subofițeri cu o autospecială de stingere.
  • Comuna Păulești, sat Cocoșești, aproximativ 1.5 ha vegetație și 60 ml viță de vie, au intervenit 12 subofițeri cu 3 autospeciale de stingere.
  • Urlați, str. Arioneștii Vechi, aproximativ 2000 mp, au intervenit 4 subofițeri cu o autospecială de stingere.
  • Comuna Brazi, sat Brazii de Jos, aproximativ 5000 mp, au acționat 5 subofițeri cu o autospecială de stingere.
  • Comuna Iordacheanu, sat Varbila, aproximativ 1 ha, au acționat 11 subofițeri și un ofițer cu 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă.
  • Comunele Brazi și Bărcănești, aproximativ 20 ha, acționează 15 pompieri cu 3 autospeciale de stingere și o autocisternă. Acestă intervenție este în desfășurare, incendiul fiind localizat.

„Pompierii au acționat pentru protejarea zonelor locuite și, din fericire, toate aceste evenimente nu au fost soldate cu victime.

Dorim să evidențiem efortul depus de pompieri pentru lichidarea acestor incendii, efort care ar putea fi canalizat în gestionarea altor situații, poate cu mult mai grave, care ar putea să apară.

Rețineți! Este interzis fumatul sau aruncarea resturilor de țigară în zonele cu vegetație, pentru a preveni producerea unor evenimente cu urmări grave.

Reamintim de asemenea, că arderea vegetației uscate pentru igienizarea câmpurilor este strict interzisă!”, este atenționarea ISU Prahova.

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

