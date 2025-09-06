Primele stații de încărcare pentru mașini electrice la Păulești

Primăria Păulești a anunțat unde vor fi amplasate în comună primele stații de încărcare pentru mașinile electrice. Proiectul, cu o valoare de 696.000 lei (TVA inclus), a fost finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

- Publicitate -

Primăria Păulești a reușit atragerea de finanțare europeană pentru achiziționarea de stații de încărcare pentru mașinile electrice.

„Comuna Păulești face pași importanți spre un viitor mai verde! Au fost montate primele stații de încărcare pentru mașini electrice, printr-un proiect finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cu un buget de 696.000 lei (TVA inclus)”, a anunțat Primăria Păulești.

Unde au fost instalate stațiile de încărcare pentru mașinile electrice

Potrivit Primăriei Păulești stațiile de încărcare (fiecare cu câte două puncte de reîncărcare) au fost instalate la:

Național Mai puține persoane vor beneficia de buletin electronic gratuit Guvernul a aprobat la jumătatea lunii august diminuarea de la 5 milioane de cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni a țintei de beneficiari care...

- Publicitate -

Sala de sport Păulești

Sala multifuncțională Cocorești

Loturi de case Păulești – Strada Albiței

Satul Găgeni, lângă Gospodăria de apă

„Stațiile vor deveni funcționale imediat după recepție și vor fi disponibile atât pentru proprietarii de mașini electrice și hibride din comună, cât și pentru microbuzul școlar destinat transportului elevilor.

În perioada următoare, vor fi amplasate noi stații și în alte două locații: Cartier Magnolia și în spatele Școlii Angels”, a precizat Tudor Sandu, primarul comunei Păulești.