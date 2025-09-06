Cum va fi vremea în septembrie în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Luna septembrie va aduce temperaturi mai ridicate față de cele specifice pentru această perioadă.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, prima săptămână de toamnă, din punct de vedere calendaristic, a adus temperaturi caniculare cu mult mai ridicate față de cele normale.

Vremea rămâne caldă și în următoarea perioadă, când sunt anunțate temperaturi maxime de 29… 30 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor menține la 14… 16 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte în Prahova

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, treptat, vremea se răcește. Temperatura maximă nu va depăși 14 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va ajunge, de săptămâna viitoare, la 0 grade Celsius.

Restricții de trafic la Sinaia. Rute ocolitoare Traficul rutier este restricționat în orașul Sinaia, unde are loc o nouă ediție a Festivalului „Sinaia Forever". Pentru fluidizarea traficului rutier, au fost stabilite...

Tot la munte este anunțat un nou val de ploi, începând de luni, 8 septembrie, pe durata întregii săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

„Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice”, a anunțat ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

„Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Mediile valorilor termice, spun meteorologii, se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului”, a anunțat ANM.