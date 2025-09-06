 

Eclipsă totală de Lună. Ora la care va fi vizibilă și de unde

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

În noaptea de duminică spre luni va putea fi văzută și din România o eclipsă totală de Lună. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, iar maximul va fi după ora 21.00, potrivit hotnews.ro.

Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult.

La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului.

Faza cea mai interesantă, totalitatea, va dura o oră și 22 de minute.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică.

Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, potrivit observatorului astronomic.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026.

În martie 2025 s-a produs o eclipsă totală de Lună, însă din România s-a putut vedea doar începutul, fiindcă Luna a apus înainte de începerea fazei de maxim.

În mai 2022 a fost o eclipsă totală de Lună care s-a văzut și din România, iar durata fazei de maxim a fost de 20 de minute.

Eclipsele de Lună sunt mult mai puțin spectaculoase decât cele de Soare. Se produc noaptea, când este Lună plină și când Pământul se află între Soare și Lună, iar Luna intră în conul de umbră al Pământului, moment în care Luna capătă o culoare roșiatică pe care nu o are de obicei. Eclipsele de Lună sunt mult mai dese decât cele de Soare și durează mai mult. Ele nu au o mică „bandă de totalitate”, cum este cazul la cele de Soare, ci pot fi văzute de toți cei care au Luna deasupra orizontului.

Fazele eclipsei din 7 septembrie

  • Începutul eclipsei: 18:28
  • Intrarea în umbră: 19:27
  • Începutul totalității: 20:30
  • Maximul eclipsei: 21:21
  • Sfârșitul totalității: 21:52
  • Ieșirea din umbră: 22:56
  • Sfârșitul eclipsei: 23:55

