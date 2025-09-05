Incendiu la o fabrică din Ceptura de Jos

Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la fabrică de materiale de construcții din Ceptura de Jos. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri din Urlați, Mizil și Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, suprafața totală afectată de incendiu, din primele informații, ar fi de 400-500 mp.

Din fericire, toate persoanele aflate în fabrică s-au evacut până la sosirea echipajelor de pompieri.

UPDATE

Pompierii au reușit să salveze restul halelor ce aparțin operatorului. Echipajul SMURD a asistat o persoană care a suferit un atac de panică. Aceasta a refuzat transportul la spital.

Alte 57 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Cauza probabilă de incendiu va fi stabilită la finalizarea intervenției.